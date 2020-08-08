В Японии не исключили финансового альянса РФ и Китая

08.08.2020, 7:17, Новости дня

Россия и Китай могут заключить не военный или торговый, а финансовый альянс, пишут японские СМИ.

В статье для Nikkei Asian Review американский политолог Дмитрий Саймс указывает, что в двусторонних сделках РФ и Китая доля доллара снизилась с 90% (в 2015 году) до 46%. Доля евро и национальных валют достигла исторических максимумов в 30% и 24%, передает РИА «Новости».

Директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов сообщил изданию, что отказ от доллара приближается к «прорывному моменту». Он отметил, что «многие ожидали» военного или торгового союза РФ и Китая, но «сейчас все идет к тому, чтобы это был банковский и финансовый альянс», который «может гарантировать независимость обеих стран».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что положение американского доллара в качестве мировой резервной валюты находится под угрозой.