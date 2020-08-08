Сотрудники МВД Эстонии отказались вселяться в здание с символом петуха

08.08.2020, 7:20, Разное

5 августа 2020

Иллюстрация: Delfi.ee.

Конкурс на художественное оформление строящегося в городе Пярну здания для органов государственной безопасности Эстонии затянулся на долгие месяцы из-за серьезного недоразумения, пишет Delfi.ee.

2 апреля уже были даже выбраны победители конкурса, но официально об этом до сих пор не объявлено. Проблема заключается в том, что по задумке авторов победившего проекта на навесе у главного входа в здание должна быть установлена фигура большого красного петуха.

Местные представители Департамента полиции и погранохраны, когда услышали об этом, забили тревогу. По их мнению, состоящее преимущественно из художников жюри показало некомпетентность и не приняло во внимание то значение, которое имеет слово «петух» в тюремной и криминальной лексике.

«Я не мог и представить, что кто-то посчитает это оскорбительным или что вообще произойдет что-либо подобное. Красный петух должен был символизировать Спасательный департамент, поскольку в этом здании будут работать и пожарные», — пояснил один из авторов проекта, художник Яасс Каселаан.

Победитель был выбран жюри, в состав которого сотрудники МВД не вошли — за исключением вице-канцлера МВД Пирет Лиллевяли, не обратившей на петуха должного внимания. После объявления результатов состоялась новое собрание комиссии, в котором принял участие лично глава полиции Эстонии Эльмар Вахер.

«Я объяснил жюри, что предложенное произведение искусства с деятельностью полиции несовместимо. На тюремном жаргоне слово „петух“ имеет такое значение, с которым сотрудники криминальной полиции, которые будут работать в здании, отождествления не хотят ни в коем случае. Жюри может подобрать другие решения», — предложил Вахер.

Представители жюри сказали изданию, что процесс затянулся из-за коронакризиса и летних отпусков. «Сейчас никто не знает, каким будет окончательное решение. Основываясь на предыдущем опыте, могу сказать, что раньше такой ситуации не было. Это особенный случай», — сообщил дизайнер Сикстен Хейдметс. Чем именно этот случай отличается от других, он не уточнил, сославшись на то, что «не может говорить».

«Сейчас время отпусков, поэтому решение еще не принято. Трудно собрать вместе всех членов жюри», — сообщила в свою очередь председатель жюри Тюйне-Кристин Вайкла.

Тем не менее новое собрание жюри, на этот раз с участием Вахера, состоялось. Авторам победившего проекта было дано шесть недель на разработку нового предложения и внесение правок.

Здание должно быть построено к весне следующего года. В нем расположатся местная префектура, центр спасения, представительство Полиции безопасности, Центр тревоги, Центр инфотехнологий и развития МВД, а также отдел помощи жертвам насилия Департамента социального страхования. С 2011 года, согласно эстонскому законодательству, при строительстве зданий публичного сектора 1% от бюджета строительства следует потратить на художественное оформление — в целях «эстетического обогащения публичного пространства».

«Вообще-то „петухами“ на российской зоне кличут пассивных педерастов. У меня в связи с этим два вопроса. Первое: с какой стати эстонскую полицию так волнует русский блатной жаргон? И второе: почему в толерантной европейской стране сравнение с сексуальным меньшинством считается оскорблением?», — возмущается главный редактор таллинского издания «Столица» Александр Чаплыгин.

Напомним, однако, что в тюремном мире Эстонии к подобным вещам относятся более чем серьезно — имели место даже бунты заключенных, когда на раздачу пищи администрация тюрем ставила лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.