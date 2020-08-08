На теле умершей в захваченном Среднеуральском монастыре девочки нашли повреждения

08.08.2020, 7:09, Разное

На теле девочки, которая скончалась на территории Среднеуральского женского монастыря, правоохранители зафиксировали телесные повреждения. Труп подростка находится в морге. Однако родители погибшей хотят отказаться от проведения вскрытия.

Тело 15-летней девочки на территории монастыря отца Сергия нашли 6 августа. Адвокат родителей несовершеннолетней говорит о том, что без предоставления официального согласия родственников патологоанатомы не могут проводить вскрытие, если нет документа о возбуждении уголовного производства. Соответствующий запрос уже направлен следственной группе.

Полицейские объясняют, что судебная экспертиза необходима, прежде всего, чтобы выяснить, как появились повреждения на теле.