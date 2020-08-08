Поп-стоп. Беларусь оставили без попсы

08.08.2020, 6:55, Разное

Музыканты массово отказываются давать концерты в Беларуси накануне выборов.

Их должно было быть около пятидесяти, на сегодняшний момент не осталось и половины. И непонятно теперь, кто будет развлекать белорусов накануне выборов. А ведь как красиво было задумано! 8 августа российские, украинские и даже американские звезды дают концерты в Минске, Гомеле, Витебске, всего 13 городов. Вход свободный. А на следующий день благодарные слушатели бегут голосовать за действующего президента, который дарит им этот праздник. Но что-то пошло не так.

Вот кто должен был принять в этом участие:

Леонид Агутин, Григорий Лепс, группы Rasa, «Кар-Мэн», дуэт Джаро и Ханзо, Юлиана Караулова, Мевл, американский рэпер Tyga, Haddaway, Олег Винник, Стас Пьеха, «Краски», Тина Кароль, Павло Зибров, группы «Песняры», «Солнечная сторона», SKYNET, Александр Панайотов, группы «Фабрика» и «Лас Вегас», Boney M, Morandi, «Сябры», Jazz City Band, «Дискотека Авария» и еще много-много других.

Незадолго до концерта им стали валиться в почту письма от белорусов:

«Любим вас всем сердцем! Но не приезжайте сейчас. Не поддерживайте диктатора».

Писем и комментариев под постами было так много, что отмахнуться от них невозможно. И артисты пусть не сразу, но вняли. Агутин спорил, пытался объяснить, что просто играет музыку и не имел в виду ничего плохого. Но в конце концов сдался:

«Дорогие наши жители Белоруссии (Беларуси)! По вашим многочисленным и настоятельным просьбам мы не приедем. Спасибо вам за вашу вежливость, искренность, уважение и любовь! Наши чувства взаимны! Надеюсь, наша встреча при других обстоятельствах не за горами!»

Примерно так же вел себя любимый певец Путина Лепс. Сначала заявил: «Меня люди ждут. Я должен принести им радостные моменты своей музыкой. Больше меня ничего не волнует». А потом оказалось, что нет, волнует. И под верхним постом на его странице появился лаконичный комментарий: «Дорогие друзья! Концерта в Витебске 8 августа не будет».

На американского рэпера Tyga, который наверняка знать не знал, что происходит в этой загадочной славянской стране, нажала организация Human Rights Foundation. Тоже внял: «Выступление не планировалось политически мотивированным. Отказываюсь выступать, чтобы избежать конфликта. Обещаю встретиться со своими фанатами в будущем».

Певцу Haddaway и отказываться не пришлось. Он вообще был не в курсе, что выступает 8 августа в Гомеле.

Так тоже бывает. Его имя появилось на афише, но он и не собирался играть.

Группа «Краски» заявила, что информация об их выступлении ложная.

Рэпер Saint Jhn сказал, что есть «вещи более важные, чем стоять на сцене и давать концерт». Впрочем, возможно, он имел в виду пандемию коронавируса.

Из-за коронавируса отказалась выступать Юлианна Караулова, победительница «Фабрики звезд».

Стас Пьеха написал, что белорусам стоит ждать его не раньше осени. Отказался дуэт RASA, отказались «Кар-Мэн». И Панайотов. И Тина Кароль. И многие другие.

Это первая столь массовая забастовка поп-звезд. К тому же международная. Другой вопрос — по политическим ли причинам. И тут я на месте протестного электората не радовался бы. Поп-артисты по определению не участвуют в политике и не интересуются ей, иначе пели бы не то, что поют, а что-то совсем другое. Песня «Цвет настроения синий» за Путина или против? Песня «Рюмка водки на столе» клеймит режим Лукашенко или поддерживает его? Трудно ответить, правда?

Нынешний поп-демарш как раз и продиктован желанием не участвовать, ни с кем не ссориться, не иметь врагов.

Все понимают, что как только артист займет позицию за или против, он тут же потеряет половину аудитории. А белорусский рынок — один из самых лакомых на гастрольной карте ближнего зарубежья. В Украине проблемы, в Грузии проблемы, куда еще ехать?

Они бы и в РФ не участвовали в провластных концертах, если бы понимали, что половина аудитории против. Против аудитории не попрешь. Ну или уходи в пропутинский андерграунд.

Плюсы нынешнего бойкота очевидны. Это явный успех белорусского гражданского общества. Надавили и получилось. Значит, это не стадо, которое послушно голосует на выборах и покупает билеты на концерты попсы. Это граждане, от которых что-то зависит.

Но есть и минусы. Было бы лучше или, по крайней мере, честнее, если бы артисты сделали то же самое без давления. Бойкотировали же в свое время ЮАР из-за режима апартеида (а вовсе не потому, что политика — это грязь). Для бойкота режима Лукашенко тоже причин достаточно. Это можно было понять и без комментариев в соцсетях.