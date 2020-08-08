 

В Барнауле нашли труп пенсионерки с поврежденной головой

08.08.2020, 6:53, Разное

В Барнауле 7 августа вечером обнаружили труп пенсионерки. Известно, что на нем присутствовали следы насильственной смерти. В частности, у погибшей была повреждена голова.
По информации паблика «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте», труп пожилой женщины был обнаружен около пяти часов вечера в пятницу. Его нашли в квартире многоэтажного дома, расположенной на Комсомольском проспекте.

Местные жители отмечают, что у женщины пробита голова. На данный момент разыскиваются возможные виновники преступления. Полиция официально эти сведения пока не подтвердила.



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