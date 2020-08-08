Пожар охватил 10 частных домов в Самаре

08.08.2020, 6:53, Новости дня

В Самаре горят 10 частных домов, сообщили в пресс-службе МЧС.

Огонь распространился на площади в 1,3 тыс. кв. м, передает ТАСС.

Никто не пострадал, «эвакуация не проводилась», пожару присвоен третий (повышенный) ранг сложности, сообщили в ведомстве.

Пожар возник в одном из жилых домов, также загорелись надворные постройки на площади 250 кв. м, через полчаса площадь пожара выросла до 500 кв. м. Из-за плотной застройки огонь перекинулся на другие дома, передает РИА «Новости».

В борьбе с огнем участвуют 91 человек и 29 единиц техники, сообщили в МЧС.