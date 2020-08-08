 

В Портленде 200 человек напали на полицейский участок

08.08.2020, 6:48, Новости дня

Около 200 человек в Портленде (Орегон, США) приняли участие в беспорядках и столкновениях с полицией, сообщили СМИ.

Они собрались в одном из парков, после чего направились к участку. В ходе беспорядков закрасили стены участка краской, прокололи шины патрульных машин, повредили камеры наружного наблюдения. Рядом со зданием развели костер.

Один из правоохранителей пострадал, когда в него попал брошенный камень. Кроме того, участники беспорядков облили белой краской женщину, которая хотела их остановить, передает ТАСС со ссылкой на ABC.

В пятницу были задержаны более 10 участников беспорядков, с конца мая – более 400. Акции в Портленде продолжаются уже 70 дней.

Напомним, беспорядки в американских городах вспыхнули в конце мая после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе и продолжаются до сих пор.



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