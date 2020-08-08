Загадочная «Лунная пещера» в Словакии это база НЛО?

08.08.2020, 6:43, Разное

В конце Второй Мировой войны один словацкий партизан оказался в странной пещере, где стены были гладкими, словно из черного стекла, а в конце пещерного туннеля он нашел огромный "ангар" с иероглифами на стенах.

Осенью 1944 года словацкий командир партизан Антонин Хорак руководил операциями в горном районе Татры. Это был период Словацкого национального восстания, которое представляло собой организованное партизанское движение словаков и русских в попытке изгнать из Словакии немецких оккупантов.

Время было очень опасное, враг все еще чувствовал себя очень вольготно и перемещаться можно было лишь с великой осторожностью, так как был риск в любой момент наткнуться на патрули нацистов.

В какой-то момент отряд Хорака наткнулся на такой патруль и почти все его солдаты были убиты, а сам он был тяжело ранен. Когда Хорак очнулся после ранения, он увидел, что лежит в грязной траншее, залитый кровью, а его окружают трупы его солдат. В этой траншее остатки отряда Хорака пытались укрыться от патруля.

Некоторое время Хорак лежал, истекая кровью, но потом неожиданно рядом появились двое местных жителей и вытащили его из траншеи. На самодельных носилках они унесли его и двух чудом выживших партизан в какую-то лесную пещеру, о которой Хорак ничего не знал.

Жители уложили солдат неподалеку от выхода из пещеры и рассказали, что тут они смогут лежать и выздоравливать от ран, недоступные немцам. Они сказали, что пещера эта секретная и что про нее мало кто знает, при этом они предупредили, чтобы Хорак и его люди не заходили в глубь пещеры.

Они объяснили этот запрет тем, что внутри якобы много крутых обрывов, а еще тут "водятся призраки".

Хорак однако был человеком умным и сметливым, он сразу понял, что селяне что-то скрывают и недоговаривают, и что пещера эта не простая. Поэтому он сразу же сделал у себя в голове "заметку", что когда выпадет шанс, то полезет исследовать пещеру.

Раны Хорака перевязали и они оказались не опасными для жизни. Наутро главный среди селян встал над черным проходом в пещеру и прочитал несколько молитв, а потом все селяне ушли, сказав, что вернуться к вечеру и принесут еды и воды.

Хорак решил, что сейчас самое время осмотреть пещеру. Он был все еще очень слаб, но взял с собой свечу и стал потихоньку пробираться в темноту туннеля, держась за стену одной рукой.

Вскоре он понял, что стена стала странно гладкой и теперь не была похожа на обычный камень, а ощущалась как ровно отполированная поверхность. Вид стен тоже изменился, теперь это были ровные и прямые проходы, на вид словно сделанные из темного стекла.

Около полутора часов шел Хорак по этому туннелю и потом увидел в полу дыру, в которую тут же спустился. Он оказался внутри огромного овального помещения, стены которого походили на явно искусственные. И на их поверхности были нарисованы какие-то непонятные знаки, похожие на иероглифы. Хорак вспомнил, что такие же необычные знаки он видел возле входа в эту пещеру.

Хорак подошел к стене и постучал палкой по ней, ответом ему было звонкое эхо, словно за стеной была пустота. То есть он реально находился в каком-то огромном ангаре. Стены его были блестящими и гладкими, словно созданными из оникса. Хорак попробовал поцарапать стену камнем, а потом ножом, но не сумел оставить и царапины.

Потом Хорак решил вернуться обратно ко входу в пещеру, чтобы его исчезновение не вызвало у селян подозрения. В последующие дни он многократно снова уходил по туннелю и приходил в загадочный "ангар", изучая его.

Он выяснил, что по форме туннель как полумесяц, а потом нашел в одном месте древние кости, по виду медвежьи, но очень крупные. Хорак решил, что это останки доисторического пещерного медведя.

Однажды он выстрелил в стену из своего пистолета, но даже пули не смогли оставить на ней следа. А в стене "ангара" он обнаружил необычные бороздки, от которых шло теплое излучение.

Потом местные жители стали оставлять с Хораком и его двумя партизанами одного человека и таким образом у Хорака уже не получалось уходить и изучать туннель и "ангар". Однако он записывал все свои мысли об этом месте в свой дневник.

Позже за ними пришли другие партизаны и забрали их в свой отряд, но Хорак и после окончания войны все продолжал думать об этом странном месте. Много раз он пытался вернуться туда и попробовать найти эту пещеру, но всякий раз что-то мешало.

В 1965 году Хорак наконец решил рассказать о необычной пещере другим людям, и не просто рассказать, а написать о ней статью и прислать в Национальное спелеологическое общество (США). В статье он называл эту пещеру "Лунной пещерой" или "Лунной шахтой" и когда статья вышла в журнале, множество геологов, спелеологов и просто искателей приключений со всего мира тоже загорелись идеей найти эту пещеру.

Однако проблемой было то, что политический климат в Чехословакии не способствовал свободному приезду в страну жителям западных стран и сам Хорак к тому времени давно эмигрировал в Соединенные Штаты. Однако он не отчаивался. Он рассказывал о Лунной пещере многочисленным исследователям и даже доктору Дж. Аллену Хайнеку из проекта "Голубая книга" (изучение НЛО).

Лишь в 1980 году на поиски странной пещеры в регион Татр, указанный Хораком, выехали чешские исследователи Иван Макерле и Михал Брумлик. Никакой пещеры они не нашли, как не нашли ее и последующие искатели, которых было особенно много в 1990-х годах, когда "Железный занавес" пал.

Основной проблемой указывают то, что в дневнике Хорака район местонахождения странной пещеры указан довольно размыто. Он лишь упоминал, что это место находится в Татрах неподалеку от деревень Ждиар, Любочня и Плавеч. Однако весь этот район огромная малолюдная территория, которую проверить вдоль и поперек просто нереально.

И по сей день время от времени в новостях Словакии появляются заметки о новых поисках странной пещеры, и даже о том, что она наконец найдена. Однако никаких реальных подтверждений этого не приводится.

Уфологи считают, что Хорак без сомнений наткнулся на секретную базу инопланетян, которую они вероятно покинули из-за того, что началась война и в регионе появилось неожиданно много людей. Именно поэтому, мол, Хорак и не нашел в "ангаре" летающих "блюдц".

Есть также теория, что Хорак наткнулся на заброшенные подземные туннели древней высокоразвитой цивилизации, которая существовала на территории Европы тысячелетия назад. От нее к нашим дням остались лишь таинственные подземные туннели, на которые регулярно натыкаются археологи. Правда эти туннели с виду вообще не похожи на то, что описывал Хорак.

Хорак мог бы попытаться дать больше ответов на многочисленные вопросы, но вскоре после своей статьи о пещере он внезапно куда-то пропал и что с ним случилось, до сих пор неизвестно. Исследователям также почему-то не удалось найти никаких упоминаний о нем в военных архивах.