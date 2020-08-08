 

Чубаров: Объясните Шмыгалю, что гуманитарная катастрофа в Крыму продолжается больше шести лет

08.08.2020, 6:31, Новости дня

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров 7 августа в Facebook прокомментировал заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, что поставки воды в оккупированный Крым могут возобновить в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

“Объясните премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, что гуманитарная катастрофа на Крымском полуострове длится уже больше шести лет, с конца февраля 2014 года, когда вооруженные силы Российской Федерации захватили Крым. И суть этой гуманитарной катастрофы заключается не в прекращении поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, а в том, что российские оккупанты подвергают насилию, репрессиям и гонениям крымскотатарский народ – коренной народ Крыма, а также этнических украинцев”, – написал Чубаров.

Он считает, что “устранение причин гуманитарной катастрофы в Крыму, как и прекращение осуществляемых российскими оккупантами экологических разрушений, искусственного замещения этнического состава населения Крыма, языковой и религиозной дискриминации возможно только одним путем – деоккупации Крыма и восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими к нему акваториями Черного и Азовского морей”.

“Что тут непонятного для премьер-министра воюющего государства?” – задал вопрос глава Меджлиса.

Поясніть прем'єр-міністру України Денис Шмигаль, що гуманітарна катастрофа на Кримському півострові триває вже більше 6…

Posted by Рефат Чубаров on Reede, 7. august 2020

В программе “Радіо Свобода” “Субботнее интервью” Шмыгаль заявил, что Крым получит воду из материковой Украины, “если произойдет гуманитарная катастрофа”. “Конечно, Украина где угодно, в Крыму или где-то в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее”, – сказал глава государства.

Шмыгаль 11 июня говорил, что “восстановление поставки [воды] через крымский канал сегодня на повестке дня не стоит и это не является предметом какого-то торга.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от “Слуги народа” Юрий Аристов сообщил журналистам программы “Схемы” (“Радіо Свобода”), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Украина передала РФ список из 22 удерживаемых лиц с просьбой об освобождении

27.07 / Маску решил не надевать — советник Трампа по нацбезопасности подхватил коронавирус

27.07 / Гузеева резко отреагировала на вопрос о «Доме–2»

13.07 / МИД выразил озабоченность обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе

06.07 / Стало известно о нападении Израиля на ядерный объект в Иране

05.07 / Третий полицейский, обвиняемый по делу об убийстве Флойда, освобожден под залог

30.07 / Пушков оценил слова главы Пентагона об американских войсках у границ России

29.07 / Зеленский назвал кандидатов в полпреды Киева в контактной группе по Донбассу

13.07 / От коронавируса в мире излечилось более 7 млн человек

04.07 / Зеленский отказался комментировать встречу «нормандской четверки» в Берлине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска