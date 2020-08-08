Если Зеленскому сказать, что Татаров – упырь, он растерянно наморщится и спросит: “А что, он что-то не то сделал, да?” Такой у президента фокус

08.08.2020, 6:31, Новости дня

А если сказать президенту Зеленскому в лицо: “Вы чего, сбрендили совсем, этот ваш Татаров – упырь, запросите подборку новостей про Евромайдан, про то, что он тогда говорил и делал!” – то президент устало и растерянно наморщится и спросит: “А что, он что-то не то сделал тогда, да?”

И таким доверительным, обезоруживающим будет его лицо, что присутствующим станет его жаль. Ну, сложно же человеку. Ну, не может ведь он за всем усмотреть.

И такой фокус Владимир Александрович проделывает с журналистами регулярно. Один я пару раз уже был свидетелем. А я – не то чтобы частый там гость.

Артист на доверии. Давайте пустим слезу.

Источник: Yevheniy Kuzmenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора