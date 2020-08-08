Таинственная красотка увела парня в «Землю Молодых» – в иной мир, где жили бессмертные

08.08.2020, 6:37, Разное

Много веков назад молодой охотник встретил на берегу ирландского озера загадочную девушку, в которую тут же влюбился, а потом она увела его в свою страну. В этой стране все вечно оставались молодыми и время там текло совсем не как в мире людей.

Легенды Шотландии и Ирландии изобилуют необычными существами, в которых многие местные жители до сих пор верят.

К примеру келпи – водяные демоны, которые превращаются в лошадей и могут затащить человека в воду и там убить его. А еще там водятся тролли-лепреконы, вопящие банши и озерные чудовища.

Нынешняя история, которую в Ирландии рассказывают скорее как легенду, основанную на реальном случае, связана с ирландским озером Лох-Лин.

Озеро Лох-Лин вместе с озерами Макросс и Верхнее входят в озера Килларни, которые веками славились за свою потрясающую красоту. Сейчас они составляют одну из самых популярных туристических достопримечательностей Ирландии и входят в состав Национального парка Киллларни – лесного заповедника, знаменитого своими древними дубовыми рощами.

Легенда о красавице из озера Лох-Лин одна из самых популярных в ирландском фольклоре. Считается, что она была из сидов – загадочного ирландского племени людей, которое обитало в потустороннем мире. Некоторые черты делают сидов похожими на альвов-эльфов из германо-скандинавской мифологии.

Много веков назад на берегах озера вместе со своим кланом охотился на уток молодой воин по имени Ойсин (Оссиан). Историки считают его реальной исторической персоной, жившей в третьем века нашей эры. Он был сыном легендарного кельтского героя Финна Мак Кумала (Фингала).

Когда сильно стемнело, охотники и Ойсин прилегли прямо у воды и наутро, едва проснувшись, Ойсин стал очевидцем чудного зрелища: по воде, верхом на красивом белом коне, прямо к нему плыла очень красивая девушка, которая представилась как Ниам Синн Оир, что можно перевести с гэльского как Ниам с Золотыми Волосами (Ниам Златоволосая).

Словно зачарованный смотрел Ойсин на девушку и глаз не мог отвести от нее. Она же в свою очередь предложила ему отправиться в ее "страну", которая называлась Тир на Ног – "Земля Молодых". Она рассказала, что в этой волшебной стране жизнь людей бесконечна и старости не существует. Ее отец был королем этой страны.

Ойсин тут же согласился пойти с Ниам, потому что понял, что влюблен в нее и не может помыслить жизни без этой девушки. Со своей стороны Ниам вела себя так, словно ей тоже очень понравился молодой воин.

Она усадила Ойсина на своего коня и повела его в озеро. Вскоре они оказались в "Земле Молодых". В легенде не описывается какой был тот мир, но указано, что Ойсин провел в нем три года (по другой версии три недели). К тому времени он соскучился по своим родным и решил нанести им гостевой визит. Ниам же со своей стороны сначала настойчиво отговаривала его от этой затеи, но потом согласился с одним условием.

"Возьми мою волшебную лошадь, но никогда не слезай с нее, иначе ты никогда не сможешь вернуться в Тин на Ног", – сказала она. Ойсин согласился с этим правилом, ему хватило бы просто увидеть родных и пообщаться с ними.

Когда Ойсин снова вышел в свой мир и оказался на берегу того же озера Лох-Лин, он был потрясен, все вокруг озера изменилось. Когда же он приехал в родную деревню, то не нашел там никого из родных, никто даже и не слышал никогда о его семье.

Расстроенный и ошарашенный Ойсин начал расспрашивать людей и выяснил, что с момента его исчезновения прошло не три года, как он думал, а три столетия! За это время умерли не только его родные и друзья, но и их потомки, и самого его клана больше не существовало.

Поняв, что в этом мире больше ничто его не держит, Ойсин решил вернуться к своей загадочной возлюбленной, но когда его лошадь разворачивалась, стремя сломалось и он случайно упал с нее на землю.

Едва оказавшись на земле, Ойсин начал стремительно стареть прямо на глазах напуганных селян. За считанные мгновения он постарел до дряхлого старика. Волшебный же конь исчез, словно его и не было. Ойсина, уже ослепшего и едва дышавшего, подхватили люди и принесли для лечения к Святому Патрику – христианскому покровителю Ирландии. Ойсин успел пообщаться немного с ним, а потом лег и умер. Его тело за мгновения превратилось в горстку костей и кусочки истлевшей ткани.

По другой версии легенды Святой Патрик каким-то образом исцелил Ойсина и тот прожил еще много лет стариком, прославившись как красноречивый бард и сказитель. Однако многие историки считают этот вариант поздней выдумкой, так как в более ранних источниках бардом был брат Ойсина, а не он сам.

Долго убивалась Ниам по своему погибшему любимому, но ничего не могла с этим поделать и больше из ее мира в мир людей никто не приходил.

По мнению некоторых исследователей в этой легенде есть кое-что похожее на сказки про келпи. Точно так же загадочное существо заманивает человека в воду, где он попадает в иной мир. Возможно, что и легенды о келпи тоже были в целом основаны на подобных же случаях.