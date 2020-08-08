Главные соперники США работают против обоих главных кандидатов

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08.08.2020, 6:18, Разное

Контрразведка США – РФ работает над «очернением» Байдена, Китай хочет поражения Трампа

Фото: usatoday.com

РФ проводит кампанию по очернению кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена, тогда как Китай напротив не хочет избрания Дональда Трампа на второй срок. Об этом рассказал глава центра контрразведки и безопасности Штатов Уильям Эванина, сообщает AP.

Он отмечает, что РФ предпринимает различные меры для того, чтобы увеличить шансы на победу Дональда Трампа, поскольку понимает настроения Байдена и его антироссийского окружения.

Критика Москвы в адрес кандидата от Демократической партии прослеживается еще со времен его работы в должности вице-президента при Бараке Обаме. Тогда он регулярно негативно высказывался в адрес России, поддерживал оппозиционные настроения в РФ, а также влиял на политику Украины.

Китай усилил попытки влияния на общественное мнение в США, направленные против Дональда Трампа, поскольку считает его поведение «непредсказуемым» и поэтому не хочет его переизбрания.

На протяжении большинства своего президентского срока Трамп акцентировал внимание на опасности Китая, а в последние месяцы только усилил антикитайскую риторику на фоне пандемии коронавируса, а также поведения Китая в отношении Гонконга.

Разведка в целом считает, что опасность вмешательства в выборы может исходить от России, Китая и Ирана.

Байден продолжает лидировать в различных соц.опросах, но отрыв от Дональда Трампа не превышает 10%, а в последние дни сократился до 6-7%.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.  

На днях Государственный департамент США предложил вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию об иностранном вмешательстве в выборы в стране.



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