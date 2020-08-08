Мнение: О пяти последствиях пирровой победы Путина

08.08.2020, 6:10, Разное

Эту победу пламенные патриоты постоянно пытаются признать полной. Как у Сэ, при Людовике XIII. И по формальным критериям, это как минимум не тянет на неправду. Противник-то и правда повержен. Хотя потом…

Ох, это проклятое потом! Если бы можно было зафиксировать победный момент и остановить мгновенье. Но ход истории не знает остановок. И сейчас всё яснее становится, что победа та была пирровой. Прежде всего, для самой России. Но и для Владимира #Путин­а тоже.

Речь о «Войне 08.08.08» пойдёт, которой как раз сегодня 12 лет исполняется. Хотя многое уже стало с ней понятно, некоторые её секретный пружины остаются тайными до сих пор.

По официальной версии, войну начала #Грузия по прямому приказу проамериканского русофоба Михаила Сааакашвили, своего тогдашнего президента. Якобы он помрачился рассудком и дал команду в три дня восстановить «конституционный порядок» на территории Абхазии и Южной Осетии, которые к тому моменту уже 16-й год пытались добиться независимости от Тбилиси.

Наверное, возможно и такое. Но более вероятной выглядит версия, что #Россия ловко заманила в ловушку неопытного и вспыльчивого грузинского президента, спровоцировав его на попытку решить застарелую проблему одним блицкригом. В её пользу говорит и то, что передовые части 58-й российской армии вступили на территорию непризнанных республик ещё до того, как грузины начали стрелять. И то, что в решающие часы перед обстрелом южноосетинского Цхинвала, который считается стартовой точкой пятидневной войны, российские миротворцы повели себя необычно лояльно к действиям грузинских военных.

Но как бы то ни было, решение стрелять принял всё же Михаил Саакашвили. Что стало его роковой ошибкой. Ибо в итоге Грузия с треском проиграла военную фазу конфликта многократно превосходящей её России. А это привело и к территориальным, и к имиджевым потерям.

Но если Сакартве́ло и проиграла, то это совсем не означает, что #Россия – выиграла. Кажется, она потеряла даже больше. Хотя и приобрела кое-что. Вот какие последствия «Пятидневной войны» видятся сейчас.

1. Кремль убедился, что несмотря на победоносную 2-ю Чеченскую кампанию, Российская Армия небоеспособна против реального и обученного противника. В операции против Грузии хромало практически всё. И это дало старт масштабной военной реформе, благодаря которой #Крым впоследствии захватили «вежливые люди» – с автоматами наперевес, но без внятных знаков различия.

Условно, этому можно поставить плюс. Впрочем, остальные пункты – явно минусы.

2. «Война 08.08.08» показала всем постсоветским республикам, что в борьбе за своё #Кремль церемониться не будет. Едва ли это усилило их стремление быть ближе к России. Скорее напротив, укрепились центробежные тенденции в рамках тогда функционировавшего тогда СНГ.

3. В лице Грузии в итоге Россия получила врага. Даже при не столь прозападных лидерах, как Михо, грузинские политики стали максимально дистанцироваться от всех интеграционных группировок. Про углубление взаимовыгодной интеграции с грузинской стороной теперь можно забыть надолго.

4. Ускорилась деградация российско-украинских отношений. #Украина, внимательнее многих изучившая августовский кейс, ещё сильнее устремилась на Запад, в #ЕС. Пять лет спустя это вызовет к жизни соглашение о «евроинтеграции», заключённое отчасти в пику России. А с него уже начался отсчёт драматических и кровавых событий, которые привели в итоге Крым «домой», а Киев – прямиком в объятия #США. Чему те, кстати говоря, не сильно обрадовались.

5. Западный мир и Вашингтонский обком увидели новую Россию, которая стала для них неприятным сюрпризом. Если Мюнхенскую речь Владимира Путина, произнесённую почти за год до начала грузинских событий, Евросоюз мог аккуратно проигнорировать, не заметив в ней идей реваншизма, то с реальными боевыми действиями так поступать нельзя. На словах всё было более-менее нейтрально, а вот на деле… Именно тогда появились контуры новой стратегии сдерживания возрождающейся России. Которая, как стало понятно, церемониться на постсоветском пространстве не будет, считая его своей вотчиной.

Что имеем в итоге?

Россия раскрыла свои карты, приобрела на свою голову два куска территории в Закавказье (с обязанностью их содержать за бюджетный счёт), устранила полумифическую угрозу баз НАТО на Кавказе, преподала показательный урок европейским и азиатским соседям, которые теперь стали её больше сторониться и опасаться, а также стала костью в горле и занозой в заднице для США и ЕС. Что предопределило весь последующий негатив в отношении РФ.

Так скажите объективно, разве не пиррова эта победа в маленькой войне вышла?