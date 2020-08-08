 

Число участников несанкционированных акций в Хабаровске продолжило снижаться

08.08.2020, 6:08, Новости дня

В Хабаровске пятую неделю подряд снижается численность участников несанкционированных акций в поддержку арестованного по подозрению в причастности к заказным убийствам бизнесменов экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, информирует правительство региона.

На площади имени Ленина собрались 2,8 тыс. человек, сообщается на сайте регионального правительства.

«Численность участников несанкционированных акций в Хабаровском крае снижается пятую неделю подряд», – говорится в сообщении.

На площади дежурят медики. Власти призывают жителей региона воздержаться от участия в мероприятиях, которые предполагают массовое скопление людей.

Отмечается, что по мере снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом, «все больше жителей предпочитают проводить время в парках и скверах».

В регионе разрешены прогулки и занятия спортом на открытом воздухе, работают летние веранды кафе и ресторанов, загородные базы отдыха.

Ограничения снимаются «точечно», там, где нет риска массовых заражений. 

Хабаровский край находится на первом месте в ДФО и на 24-м в РФ по уровню заболеваемости (500 случаев на 100 тыс. населения).

Несанкционированные акции проходят в Хабаровске с 11 июля после задержания экс-главы региона Сергея Фургала. Самые массовые митинги проходили по субботам, 11 июля на акцию вышли 12 тыс. человек, 18 июля – 10 тысяч, 25 июля, по разным оценкам, от 6,5 до 8 тыс. человек, 1 августа – 3,5 тыс. человек.



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