Из Беларуси депортируют журналистов телеканала «Настоящее Время»

08.08.2020, 5:41, Новости дня

В Минске в пятницу были задержаны три журналиста телеканала «Настоящее Время» – Ирина Ромалийская, Юрий Баранюк и Иван Гребенюк. Как сообщается на сайте телеканала, Ромалийская и Гребенюк – граждане Украины, Баранюк – гражданин России.

Телефоны задержанных были заблокированы. Поздно вечером в пятницу Ромалийская написала в фейсбуке, что всех троих журналистов депортируют из страны авиарейсом в Одессу. Им также запретили въезд в Беларусь. По мнению журналистки, поводом для депортации стала прямая трансляция из Минска 6 августа.

Эти сведения подтвердил и Иван Гребенюк. По предварительной информации, задержание журналистов связано с их аккредитацией.

В связи с этим временно исполняющая обязанности президента медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Дейзи Синделар заявила:

«Задержанные журналисты "Настоящего Времени" профессионально выполняли свою работу по освещению выборов президента Республики Беларусь. Телеканал "Настоящее Время" вовремя запросил аккредитацию для своих журналистов перед президентскими выборами, но она им не была предоставлена, – подчеркнула Дейзи Синделар. – Отказ властей Республики Беларусь своевременно аккредитовать наших журналистов – еще один пример пренебрежения к правам свободной прессы и праву граждан Беларуси на информацию без цензуры. Мы возмущены задержанием наших журналистов и требуем соблюдения властями признанного во всем мире права журналистов на исполнение своей профессиональной деятельности».

«Настоящее время» уже несколько недель освещает президентские выборы в Беларуси. Журналисты канала провели 6 августа четырехчасовой спецэфир с сорванного митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской. Только в соцсетях его посмотрели более полумиллиона раз.

Ирина Ромалийская – ведущая программы «Вечер», главной информационной программы «Настоящего Времени». Иван Гребенюк – украинский журналист, работающий на канале «Настоящее Время» в Праге. Юрий Баранюк – корреспондент «Настоящего Времени» в Санкт-Петербурге.