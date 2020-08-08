Лукашенко: Я могу полведра выпить. Только потом меня могут похоронить

08.08.2020, 5:23, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может выпить “полведра зубровки”, но его “потом могут похоронить”. Об этом он рассказал в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа на YouTube-канале “В гостях у Гордона”.

“Полведра [зубровки] могу выпить. Только потом могут похоронить. Я уже где-то говорил, что я пью исключительно в двух случаях: когда собираются президенты… У меня есть лучший друг – [экс-президент Казахстана] Нурсултан Назарбаев. Я его называю провокатором. Знает же, что я выпить не могу так, как они, члены политбюро… Он наливает кружку: “Ну что, Саш, понемножку?” Или Борис Николаевич. Приходим: “Ты давно обедал?” – “Недавно”. – “Все равно пойдем”. В столовую заходим: “Налейте нам понемножку”. Наливают водочки (когда [Ельцин] уже приболел – вина). В компании президентов – это первый случай. А второй случай – если женская компания. Ну не будешь же ты сидеть, как король какой-то?!” – сказал он.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube