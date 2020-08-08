В Украине с начала 2020 года зафиксировано около 1 млн кибератак – СНБО

08.08.2020, 5:23, Новости дня

В Украине с начала 2020 года зафиксировано около 1 млн кибератак. Об этом 7 августа в Facebook сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины.

По данным СНБО, объектами различных атак зачастую становятся представители частных компаний.

Среди случаев, связанных с киберугрозами, – сетевые атаки прикладного уровня, попытки сетевого сканирования, попытки WEB-атак, фишинг, DDoS-атаки, распространение вредоносного программного обеспечения и тому подобное.

Для оперативного реагирования на такие угрозы и предупреждения возможных атак Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО усиливает сотрудничество с компаниями из частного сектора.

“Только за последний месяц НКЦК подписал меморандумы о сотрудничестве с тремя десятками частных иностранных и украинских компаний. Такой меморандум предусматривает обмен информацией между НКЦК и отдельной конкретной организацией о киберугрозах и инцидентах в сфере киберзащиты для оперативного информирования, реагирования, предупреждения возможных атак и взаимопомощи в случае необходимости”, – подчеркнули в СНБО.

#НКЦК посилює співпрацю з приватним сектором в сфері кіберзахисту.Одним із пріоритетних напрямків роботи Національного… Posted by Рада національної безпеки і оборони України on Reede, 7. august 2020

В 2019 году СБУ нейтрализовала 482 кибератаки на госорганы и критическую инфраструктуру.