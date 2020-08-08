Аэропорт Борисполь может оказаться на грани банкротства и уволить треть сотрудников из-за карантина

08.08.2020, 5:23, Новости дня

Директор киевского аэропорта Борисполь Павел Рябкин заявил о сокращении трети персонала из-за нехватки финансов и возможном банкротстве аэропорта из-за карантина и ограничении полетов. Об этом он рассказал в интервью “Бизнес.Цензор”.

Аэропорт Борисполь, по его словам, не получает государственной поддержки.

По подсчетам компании, выйти на прежний уровень, который был в 2019 году, ей удастся только в 2024 году. До того времени в аэропорту будет работать только терминал D, все остальные законсервируют.

“Мы видим, что прогнозы постоянно ухудшаются. В Lufthansa, во флоте которой 760 самолетов, считают, что к 1 апреля 2021 года у них на земле будет оставаться 300 воздушных средств”, – пояснил он.

Рябкин сказал, что в аэропорту сотрудники работают неполные смены и получают минимальный оклад. Треть персонала из-за большой нехватки финансов хотят сократить к концу года.

“До конца года мы сократим порядка 27% сотрудников. Мы сейчас находимся на второй волне сокращения. Мы уже сократили все вакансии по временным договорам – это около 500 человек. Сейчас проводим фактические сокращения, и до конца года у нас останется 3600–3700 работников”, – пояснил бизнесмен.

Из-за распространения коронавирусной инфекции многие страны закрыли свои границы. Запрет на въезд иностранцев в страны Шенгенской зоны был введен в середине марта.

Украина приостановила международное авиасообщение с 17 марта. С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а 15 июня – внешнее. Аэропорт Борисполь возобновил работу терминала D на прилет и вылет всех рейсов с 14 июня.