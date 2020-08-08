 

“Сцена из постапокалиптического фильма”

08.08.2020, 5:10, Разное

Россияне начали поисковые операции в эпицентре взрывов в Бейруте

AUGUST 8, 2020 ADMIN

Спасательные группы из РФ начали поисковые операции на руинах, оставшихся после  двух  мощных взрывов  в столице Ливана Бейруте, в то время как выжившие  после  взрывов  получают  экстренную медицинскую помощь в недавно установленных палатках полевого госпиталя.

Группы российских спасателей с  поисковыми  собаками  прибыли в Бейрут в пятницу и быстро начали поиск выживших, оказавшихся в ловушке под руинами зернового элеватора расположенного  вблизи порта, в самом эпицентре взрывов. Считается, что  в   заполненном кукурузой элеваторе, которому был нанесен огромный ущерб, есть пространства  где  могут оставаться люди выжившие после  страшных взрывов.

В беседе с корреспондентом RT Игорем Ждановым спасатели пообещали, что если на месте  катастрофы есть хоть какой-то шанс  обнаружить живого человека, они готовы к работать день и ночь.

Кроме того, чтобы облегчить нагрузку  на  и без того переполненные  больницы  города,  российский контингент развернул большой полевой госпиталь.

«Мне очень сильно, необычайно повезло, что я  остался  жив», – воскликнул один из многих выживших, чье лицо, кажется, было серьезно изранено взрывами. «Я не могу забыть  взрыв, звук,  все  что  я  видел».

«Я реально видел  части  тел людей, разбросанные на главной  улице, я видел  руку, я видел  две ноги», – вспоминал он, разговаривая с Ждановым, потом ему  понадобился  перерыв чтобы  он  смог прийти в себя от нахлынувших  воспоминаний   о трагедии, которая  развернулась вокруг него.

Российский госпитальный комплекс похож на палаточный городок, возведенный за один день на заранее расчищенном  участке. Сейчас  рассматривается вопрос о его расширении,  поскольку, как сообщается, в  результате взрывов получили ранения около 5000 человек, а компании, занимающиеся медицинским  обслуживанием в  Бейруте, были “завалены”  огромным количеством раненых.

В результате двойного взрыва в Бейруте погибло не менее 154 человек, а 300 000 человек остались без крова, говорят чиновники. Израненный  мегаполис теперь отдает  всё  своё внимание  зоне  взрывов   и, похоже, только  начинает приходить в себя  после нанесенного  физического  и финансового  ущерба.

«Из всех мест, в которых я когда-либо бывал, кроме горячих зон боевых действий», – сказал  Жданов, осматривая  разрушения, Бейрут после взрывов, «больше всего,  вероятно,   напоминает сцену из постапокалиптического фильма».



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