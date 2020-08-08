“Сцена из постапокалиптического фильма”

08.08.2020, 5:10, Разное

Россияне начали поисковые операции в эпицентре взрывов в Бейруте

AUGUST 8, 2020 ADMIN

Спасательные группы из РФ начали поисковые операции на руинах, оставшихся после двух мощных взрывов в столице Ливана Бейруте, в то время как выжившие после взрывов получают экстренную медицинскую помощь в недавно установленных палатках полевого госпиталя.

Группы российских спасателей с поисковыми собаками прибыли в Бейрут в пятницу и быстро начали поиск выживших, оказавшихся в ловушке под руинами зернового элеватора расположенного вблизи порта, в самом эпицентре взрывов. Считается, что в заполненном кукурузой элеваторе, которому был нанесен огромный ущерб, есть пространства где могут оставаться люди выжившие после страшных взрывов.

В беседе с корреспондентом RT Игорем Ждановым спасатели пообещали, что если на месте катастрофы есть хоть какой-то шанс обнаружить живого человека, они готовы к работать день и ночь.

Кроме того, чтобы облегчить нагрузку на и без того переполненные больницы города, российский контингент развернул большой полевой госпиталь.

«Мне очень сильно, необычайно повезло, что я остался жив», – воскликнул один из многих выживших, чье лицо, кажется, было серьезно изранено взрывами. «Я не могу забыть взрыв, звук, все что я видел».

«Я реально видел части тел людей, разбросанные на главной улице, я видел руку, я видел две ноги», – вспоминал он, разговаривая с Ждановым, потом ему понадобился перерыв чтобы он смог прийти в себя от нахлынувших воспоминаний о трагедии, которая развернулась вокруг него.

Российский госпитальный комплекс похож на палаточный городок, возведенный за один день на заранее расчищенном участке. Сейчас рассматривается вопрос о его расширении, поскольку, как сообщается, в результате взрывов получили ранения около 5000 человек, а компании, занимающиеся медицинским обслуживанием в Бейруте, были “завалены” огромным количеством раненых.

В результате двойного взрыва в Бейруте погибло не менее 154 человек, а 300 000 человек остались без крова, говорят чиновники. Израненный мегаполис теперь отдает всё своё внимание зоне взрывов и, похоже, только начинает приходить в себя после нанесенного физического и финансового ущерба.

«Из всех мест, в которых я когда-либо бывал, кроме горячих зон боевых действий», – сказал Жданов, осматривая разрушения, Бейрут после взрывов, «больше всего, вероятно, напоминает сцену из постапокалиптического фильма».