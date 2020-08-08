Жители Дагестана задержаны по подозрению в похищении девушки ради женитьбы

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08.08.2020, 5:08, Новости дня

Следствие подозревает, что трое мужчин похитили 22-летнюю девушку, чтобы один из похитителей женился на ней, сообщило СУ СК по Дагестану.

Против мужчин открыто уголовное дело за «похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору», передает РИА «Новости».

Следователи считают, что в среду мужчины приехали к жительнице села Газардкам, насильно посадили ее в машину и увезли в Дербент. Девушку почти сутки держали в квартире одного из соучастников, родным о ее местонахождении не сообщалось. От девушки требовали согласия выйти замуж за похитителя.

В четверг полиция освободила девушку и задержала подозреваемых.



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