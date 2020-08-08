Мнение: Шизофренические мотивы

08.08.2020, 5:06, Разное

На связи Родченков

«Мое ментальное здоровье… Я водил машину, я играю хорошо в шахматы, я знаю языки, у меня феноменальная память. Никаких таких событий странных, например кидания тарелок…

Я ни на кого не бросался в баре. Я никогда не напивался. Какие вообще симптомы могут быть у психического заболевания?

Мой диагноз состоит в том, что я эмоциональная натура, что у меня есть шизофренические мотивы.

Я сказал себе, что [больше] не пойду на допрос. Сделаю все, что угодно, но не пойду. Лучше умру https://www.sport-express.ru/doping/reviews/rodchenkov-pytalsya-sovershit-samoubiystvo-chto-ob-etom-izvestno-1427392/8082737884/. Ну это был, конечно, срыв психический. Или психологический. Я не психолог, не знаю, как правильно говорить. Я был не в себе и понял, что мое дальнейшее существование может навредить большому количеству людей. В том числе на всякий случай и Олимпиаде в Сочи

https://sportrbc.ru/news/5f2d21429a794746f442d28d?from=newsfeed – цинк

Какое замечательное самозаголение – шизофренические мотивы и склонность суициду.

Кадровая политика завалена, а потом еще кто-то удивляется последствиям.

– Но позвольте, как он мог работать в очистке в антидопинговой лаборатории?

– Я его туда не назначал, это ….дал ему рекомендацию.