Мнение: Чей проект?

08.08.2020, 4:55, Разное

Жил в моей деревне Мансур-дурак, которого все считали дураком. Потому что Мансур смотрел телевизор, читал газеты, а потом ругал самыми страшными ругательствами буржуев, которые глумятся над пролетариатом и неграми, казнакрадов-расхителей социалистической собственности, тунеядцев и алкоголиков, путпающихся под ногами, когда страна семимильными шагами шла в светлое будущее…

Но Мансур был не дурак. Председателя колхоза он никогда не ругал. Хотя и не хвалил. Да и вообще никого из жителей деревни не ругал.

Почему-то вспомнился Мансур, когда увидел в ТОПе запись maxim_nm про «ошеломляющие фото последних дней СССР».

И это притом, что куда более ошеломляющие новости сегодня поставляет Минск. Родной город maxim_nm, в котором он живет и ошеломляется СССР.

Если бы его совсем не интересовала политика, его еще можно было бы понять. Но ведь нет, интересует парня политика. Вон про протесты в Хабаровске он регулярно пишет.

А вот про события происходящие сегодян в Минске – maxim_nm как воды в рот набрал.

Это потому что парень панически боится Лукашенко и КГБ, и живет, как типичный Homo sovieticus? Не высовываясь, втянув голову в плечи… Или блог maxim_nm – это чей-то проект, не предусматривающий текстов про значимые общественно-политические события в Беларуси?

На снимке: кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, фотография отсюда