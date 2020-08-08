 

Греция не исключила использования военных средств против Турции

08.08.2020, 4:48, Новости дня

Греция намерена защищать свои права любыми средствами, которые «предоставляют конституция и возможности» страны, сообщил глава греческого МИДа Никос Дендиас.

Его спросили, будет ли Греция использовать военные средства, если Турция направит исследовательское судно Oruc Reis в греческую исключительную экономическую зону. Дендиас ответил, что Греция готова использовать все средства.

Дендиас при этом отметил, что «не выделяет греческие вооруженные силы из всего комплекса правопорядка страны и ее правительства», передает ТАСС со ссылкой на Open.

«Конституцией на вооруженные силы Греции, как и на всех нас, возложена обязанность защищать суверенитет и суверенные права нашей родины», – сказал он, отметив, что Греция «никому не угрожает, не делает громких заявлений», у Афин «нет такой истеричной реакции, которая характерна для других стран региона».

Но «как суверенная страна» Греция должна «по конституции защищать себя» и будет «делать это любыми средствами, которые предоставляют конституция и возможности», сказал министр. 

Греция «открыта для диалога» с Турцией по поводу подписанного соглашения с Египтом о демаркации морских границ и установлении исключительной экономической зоны.

Дендиас сказал, что есть «только одно разногласие между Грецией и Турцией: это континентальный шельф в Эгейском море и в восточной части Средиземного моря, а также воды над этим шельфом». Греция готова обсуждать эту проблему, но «не в условиях угроз и шантажа».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Байден обошел Трампа по сбору средств на избирательную кампанию в июне

04.08 / Политолог объяснил провал регистрационной кампании КПРФ в Коми

30.06 / В Челябинской области охотник застрелил хаски прямо на глазах у хозяйки

30.07 / Шнуров назвал Дегтярева стойким человеком

08.07 / Подруга Ефремова рассказала о первых минутах после ДТП

13.07 / Центр культуры построят в якутском селе Аппаны в рамках нацпроекта

01.08 / Орейро объяснила желание получить российский паспорт

06.07 / Дания разрешила достроить “Северный поток – 2” с помощью судов нового типа

02.08 / “Начнем с Будапештского меморандума”. Кравчук рассказал о первоочередных шагах на переговорах по Донбассу

21.07 / Стал известен исход учебного боя между морским и воздушным десантами в Дагестане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска