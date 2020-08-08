Греция не исключила использования военных средств против Турции

08.08.2020, 4:48, Новости дня

Греция намерена защищать свои права любыми средствами, которые «предоставляют конституция и возможности» страны, сообщил глава греческого МИДа Никос Дендиас.

Его спросили, будет ли Греция использовать военные средства, если Турция направит исследовательское судно Oruc Reis в греческую исключительную экономическую зону. Дендиас ответил, что Греция готова использовать все средства.

Дендиас при этом отметил, что «не выделяет греческие вооруженные силы из всего комплекса правопорядка страны и ее правительства», передает ТАСС со ссылкой на Open.

«Конституцией на вооруженные силы Греции, как и на всех нас, возложена обязанность защищать суверенитет и суверенные права нашей родины», – сказал он, отметив, что Греция «никому не угрожает, не делает громких заявлений», у Афин «нет такой истеричной реакции, которая характерна для других стран региона».

Но «как суверенная страна» Греция должна «по конституции защищать себя» и будет «делать это любыми средствами, которые предоставляют конституция и возможности», сказал министр.

Греция «открыта для диалога» с Турцией по поводу подписанного соглашения с Египтом о демаркации морских границ и установлении исключительной экономической зоны.

Дендиас сказал, что есть «только одно разногласие между Грецией и Турцией: это континентальный шельф в Эгейском море и в восточной части Средиземного моря, а также воды над этим шельфом». Греция готова обсуждать эту проблему, но «не в условиях угроз и шантажа».