 

США преодолели рубеж в 160 тысяч смертей от COVID-19

08.08.2020, 4:31, Новости дня

Согласно данным Reuters, опубликованным в пятницу, более 160 000 американцев умерли от COVID-19 с начала пандемии. Одновременно с этим стало известно, что переговоры между демократами в Конгрессе и Белым домом по законопроекту об экономической помощи потерпели неудачу.

Reuters указывает, что число случаев заражения COVID-19 растет в 20 штатах США, а эпицентр заболевания смещается из южных «солнечных» штатов, таких как Калифорния, Флорида и Техас, на Средний Запад.

В то время, как США перешагнули мрачный рубеж в 10 000 смертей по всей стране за последние девять дней, политические лидеры страны по-прежнему расходятся по таким вопросам, как открытие школ, тестирование, закрытие предприятий и приказы об обязательном ношении масок.

Доктор Мелани Томпсон, врач-терапевт из Атланты отмечает: «Избранные политики должны начать относиться к этому кризис как к проблеме общественного здравоохранения, а не политики. <…> Федеральное правительство и власти штатов должны субсидировать доступ к экспресс-тестам для школ и домов престарелых. Конгрессу необходимо обеспечить финансовую защиту наиболее уязвимых граждан, включая работников служб жизнеобеспечения», – сказал Томпсон.

Министр финансов США Стивен Мнучин и глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявили, что они будут рекомендовать президенту Дональду Трампу выпустить исполнительный указ о помощи американцам, страдающим от пандемии.

Переговоры Белого дома с ведущими демократами в Конгрессе в пятницу потерпели неудачу. Демократы заявили, что согласны сократить свое предложение на 3,4 триллиона долларов, но республиканцы не хотят пойти им навстречу и увеличить свое встречное предложение более чем вдвое – на 1 триллион долларов.



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