 

Украинцы должны покинуть Румынию до 12 августа – посольство Украины

08.08.2020, 4:15, Новости дня

Граждане Украины должны покинуть Румынию до 12 августа. Об этом посольство Украины в Бухаресте объявило 7 августа в Facebook.

“Обращаем ваше внимание на то, что срок, в течение которого сохраняется право пребывания иностранцев, которые не смогли покинуть территорию Румынии в условиях пандемии COVID-19, в течение которого не будут применяться санкции или ограничительные меры, – до 12 августа”, – говорится в сообщении.

Украинские дипломаты объяснили, что “право на пребывание иностранцев на территории Румынии, предоставленное въездными визами в Румынию, сохраняется в течение 90 дней с момента прекращения чрезвычайного положения (15 мая 2020 года)”, которое позже продлили.

Шановні громадяни України,Звертаємо вашу увагу на те, що термін протягом якого зберігається право перебування…

Posted by Embassy of Ukraine in Romania/Посольство України в Румунії on Neljapäev, 6. august 2020

В конце 2019 года в Китае началась вспышка коронавирусной инфекции. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На 7 августа, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано почти 19,2 млн случаев COVID-19 (в Румынии – более 59 тыс.), умерло 716 327 человек (в Румынии – 2616).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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