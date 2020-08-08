Консул ожидает доступа к задержанным украинским журналистам в Беларуси – МИД Украины

08.08.2020, 4:15, Новости дня

Консул ожидает от белорусской стороны официального подтверждения факта задержания журналистов – граждан Украины в Минске и доступа к ним для оказания первичной консульской помощи. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба МИД Украины.

“Сегодня в Минске были задержаны трое журналистов, из которых двое являются гражданами Украины. По имеющейся информации, речь идет о Иване Гребенюке и Ирине Ромалийской”, – говорится в сообщении.

Посольство Украины в Беларуси установило контакт с представителями местных правоохранительных органов, сообщается в релизе.

7 августа задержали в отеле “Минск” в столице Беларуси штатных корреспондентов телеканала “Настоящее время” (проект “Радио Свобода”) Ромалийскую, Баранюка и Ивана Гребенюка.

Ромалийская – украинская журналистка, ведет главную информационную программу телеканала – “Вечер”. Гребенюк – украинский журналист, работающий в пражской редакции “Настоящего времени”, Баранок – россиянин, собственный корреспондент телеканала в Санкт-Петербурге.

Досрочное голосование на выборах президента Беларуси началось 4 августа. Оно будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

Главных конкурентов действующего президента Александра Лукашенко – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к участию в выборах не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали в июне по обвинению в финансовых махинациях, Цепкало покинул страну и сейчас находится в Украине. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, но зарегистрировали его супругу.

В поддержку объединенного штаба в Беларуси регулярно проходят масштабные митинги. Один из них, который прошел 31 июля, стал самым массовым политическим событием в стране за последние 10 лет – его посетили более 63 тыс. человек.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и лидер партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень.