 

Джигурда назвал Крым «юридически украинским»

08.08.2020, 4:08, Новости дня

Юридически Крым является украинской территорией, сообщил актер и шоумен Никита Джигурда.

Как отметил Джигурда в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко», его «позиция» заключается в том, что «юридически Крым – украинский, фактически – российский», передает РИА «Новости».

По словам актера, ему не раз предлагали открыть двери в шоу-бизнесе и приглашать на политические программы, если он признает Крым российским.

Джигурда заявил, что гордится украинским гражданством. Он утверждает, что ему предлагали российское гражданство за отказ от украинского.

Напомним, Джигурда является гражданином Украины. В 2017 году ему был вручен паспорт гражданина Донецкой народной республики. Через несколько дней Джигурду лишили гражданства ДНР. Сам Джигурда также заявлял, что у него есть российский паспорт.



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