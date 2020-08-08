Мнение: “Хезбалла” о взрыве в Бейруте

08.08.2020, 4:01, Разное

Глава "Хезбаллаы" Насралла о последствиях взрыва в Бейруте.

По его словам, сейчас в приоритете национальная солидарность и взаимовыручка, а не политические разногласия. В цивилизованных странах так принято – пока трагедия не будет преодолена, все конфликты замораживаются;

«Тем не менее, почти сразу некоторые политические силы и связанные с ними СМИ начали голословно заявлять, что взорвался склад с ракетами «Хезболлы». Такие заявления свидетельствуют об отсутствии совести и чести у тех, кто их делает. Истина такова, что в порту никогда не было наших складов с оружием. Более того, у нас больше информации о порту в Хайфе, чем о бейрутском порту и его содержимом!», – заявил Насралла;

Он подчеркнул, что политизировать и обвинять «Партию Бога» начали арабы (особенно саудовские СМИ и авторитеты мнений). В отличие от них, западные СМИ и политики оказались куда честнее и справедливее. Хасан Насралла призвал привлечь клеветников к ответственности, как только станет известна причина взрыва;

Насралла сказал, что президент Ливана и премьер-министр поговорили и пришли к выводу, что необходимо самое серьезное расследование. К нему может быть привлечена ливанская армия, которой доверяют;

Сейчас ливанцы активно ищут работу и силы, чтобы справиться с последствиями взрыва;

«Хезболла» призывает провести прозрачное расследование, найти и жестоко наказать виновных в этой катастрофе. То как правительство Ливана справится с последствиями этого ЧП определит его будущее и будущее всей страны. В любом случае, даже если этот взрыв не случайность – он свидетельствует о безалаберности ливанской власти и коррупции;

Международное сотрудничество – это возможность, которой ливанцы должны воспользоваться;

Насралла заявил, что те, кто решил на фоне этой трагедии поквитаться с «Хезболлой», пусть закатают губу. «Вы не получите того, чего хотите. Вы гонитесь за миражом, ваши возможности ничтожны».

(с) Аббас Джума

Толстый намек на то, что попытки отодвинуть "Хезбаллу" от структур власти Ливана ни к чему хорошему не приведут.