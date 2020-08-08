Мнение: Письмо: “У него репутация бабника и тусовщика”

08.08.2020, 3:26, Разное

Самостоятельно разбирайте это письмо.

liludebarca

Дорогая Эволюция,

Письмо про небольшой подъем СЗ и ее дальнейшее сильное падение. Сейчас я стараюсь сохранить достоинство и не уходить в ЗВ, прошу помощи в этом.

Мы познакомились с Р. во время пандемии в компании общих друзей. В один из вечеров, когда надо было дотронуться до Р., я поняла, что смущаюсь. А потом уже и осознала, что волнуюсь при встречах с ним.

У него репутация бабника и тусовщика, да и он сам рассказывал, что гуляет с девчонками из тиндера и счастлив, что может это делать во время карантина. ОЗ у нас примерно одинаковая, мне кажется. Может у него выше, т.к. он моложе.

Однажды, когда карантин только закончился и открылись первые рестораны, я собиралась на ужин в общей компании, представляя, что вдруг ночь пройдет с Р. Подготовилась как надо: депиляция, красивое белье, ароматный крем для тела. Но когда Р. меня поцеловал в тот вечер я все равно не ожидала и смутилась. И вела себя как дура.

Во-первых, сказала, что у меня есть бойфренд (у меня была параллельно тухлая история).

Во-вторых, что не хочу, чтобы друзья нас видели.

Ну и когда он меня проводил до дома, сказала, что у меня нет защиты и что ближайшая аптека 24 только у его дома. Мне казалось, что он не достаточно настаивает, а так я была готова. А он послал мне воздушный поцелуй и ушел, не предложив решения.

Следующие пару недель, будучи в гостях у друзей и встречаясь с Р, я вела себя как павлин: виляя хвостом кидала томные взгляды. Надеюсь, что это было не очень позорно, щипцевала внимание насколько позволяла гордость.

Потом произошло пару совпадений:

Мы случайно пересеклись в баре, поговорили недолго, он ушел тусить, формально пригласив меня пойти с ним (я отказалась).

На следующий день мы случайно встретились по дороге на пляж и, как мне кажется, он обрадовался, много шутил и петушился. Когда мы были в воде – мы много целовались и на пляже он как будто от меня не отходил.

Вечером намечалась общая вечеринка, я туда пошла, но мне хотелось спать и я рано ушла. Он показал, что очень расстроен моим уходом.

Мне кажется, тут я поступала независимо, не озираясь на него, и моя СЗ росла.

Потом он пропал и я сама ему написала через две недели с вопросом о том, почему его не видно в компании. Он ответил, что путешествует, я написала, что его не хватает и он предложил встретиться когда вернется. Вернулся и пригласил на свидание, мы погуляли и пошли к нему.

Была очень нежная ночь, мы спали в обнимку и ко мне вообще никто так внимательно никогда не относился в постели.

Все было так хорошо, что страшно. я ждала, что он напишет через день, но он написал только через 4 дня (выходные тусил, скорее всего). Когда я получила сообщение, то обрадовалась, но отвечать не стала – не знала что, не знала как держаться в границах, мне показалось, что это слишком большая пауза в общении после первой ночи и что это унизительно для меня. .

И дальше начался мой позор и падение СЗ от каждого действия. В тот день я напилась и пошла в гости к друзьям с другим парнем. Р. был там, я этого не знала. При всех сделала вид, что между нами ничего не было, но в личку отправила ему дурацкий смайлик. Он прочитал и не ответил. Вела себя громко, мне кажется, что вульгарно.

На следующий день сама ему написала и предложила попить кофе. Мы встретились в его обеденный перерыв, я подъехала. Он спросил, что делаю вечером, сказала, что катаюсь на мотоцикле и пригласила его присоединиться. Он отказался, но пригласил встретиться после. Согласилась.

Вторая ночь была уже не такая милая. И хотя он по-прежнему был внимателен, я чувствовала и его раздражительность.

Утром я рано встала, потому что надо было работать. Поработала чуть-чуть у него из дома и, попрощавшись, ушла. Он остался спать. Написал через 4 дня.

Р.: – какие планы на сегодня вечер?

я: – обещала пойти на выступление “Т.”, пойдем со мной

я: – это в 8, в “таком-то” районе

Р.: – ммм… подумаю и напишу тебе

я: – *смайлик с закатанными глазами*

Р.: – мне надо убраться и приготовить еду на неделю сегодня, поэтому в 8 мне неудобно. Но после выступления, если хочешь, давай встретимся, а?

я: – да, хочу

я: – очень

Р.: – что ж, это около 10 будет, верно?

Р.: – Я бы хотел сегодня встретиться поближе к моему дому, я такой сегодня ленивый хаахах

Меня обидела такая лень по отношению ко встречам со мной, я ничего не ответила и не пошла. Осталась у друзей. Он тоже не писал больше.

На следующий день отправила ему смешную картинку. Он посмеялся и вот дальнейший диалог.

Р.: – ты ничего вчера так и не написала

я: – я покурила немного марихуаны и через 5 минут после этого уснула у А. дома (наша общая подруга)

я: – а сегодня ты что делаешь?

Р.: – хахахахахах

Р.: – пока у меня нет планов

Р.: – а у тебя???

я: – хочу тебя видеть! приходи в гости

Р.: – хорошо, приду

Р.: – когда?

я: – когда сможешь…в 9?

Р.: – хорошо, напишу как выеду

Р.: – мне завтра рано вставать, поэтому вернусь спать домой

я: – можем поближе к тебе встретиться сегодня

Р.: – приду к тебе, все норм!

Р.: – взять что-нить выпить?

я: – у меня есть вино и вода. Мне норм. Ты будешь вино?

Р.: – да …..

Пришел, мы сразу занялись любовью, мне кажется, обоим так хотелось. Потом пили вино. Но в какой-то момент мне показалось, что я доярничаю. Хотя мне не так уж прямо и хотелось секса. Больше хотелось тепла, а тепла как в первую ночь не было. Он видел, что я расстроена, думаю, что отнес это к тому, что не остается ночевать. Когда уходил, то обнял и пожелал хороших выходных – сам он уехал путешествовать почти на две недели. У него отпуск.

Вот так.

я сама нащипцевала всю историю и напросилась? и теперь моя значимость около нуля, верно? Думаю, даже если напишет по возвращении, то под своими щипцами внутренними, как будто должен. Стараюсь не ждать.

Как правильно вести себя при встречах в общей компании? Как будто ничего не было? Как будто мне все равно? Вообще как вести себя с бывшими любовниками, если есть общие друзья?