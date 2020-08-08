Мнение: Письмо: “У него репутация бабника и тусовщика”
08.08.2020, 3:26, Разное
Самостоятельно разбирайте это письмо.
liludebarca
Дорогая Эволюция,
Письмо про небольшой подъем СЗ и ее дальнейшее сильное падение. Сейчас я стараюсь сохранить достоинство и не уходить в ЗВ, прошу помощи в этом.
Мы познакомились с Р. во время пандемии в компании общих друзей. В один из вечеров, когда надо было дотронуться до Р., я поняла, что смущаюсь. А потом уже и осознала, что волнуюсь при встречах с ним.
У него репутация бабника и тусовщика, да и он сам рассказывал, что гуляет с девчонками из тиндера и счастлив, что может это делать во время карантина. ОЗ у нас примерно одинаковая, мне кажется. Может у него выше, т.к. он моложе.
Однажды, когда карантин только закончился и открылись первые рестораны, я собиралась на ужин в общей компании, представляя, что вдруг ночь пройдет с Р. Подготовилась как надо: депиляция, красивое белье, ароматный крем для тела. Но когда Р. меня поцеловал в тот вечер я все равно не ожидала и смутилась. И вела себя как дура.
Во-первых, сказала, что у меня есть бойфренд (у меня была параллельно тухлая история).
Во-вторых, что не хочу, чтобы друзья нас видели.
Ну и когда он меня проводил до дома, сказала, что у меня нет защиты и что ближайшая аптека 24 только у его дома. Мне казалось, что он не достаточно настаивает, а так я была готова. А он послал мне воздушный поцелуй и ушел, не предложив решения.
Следующие пару недель, будучи в гостях у друзей и встречаясь с Р, я вела себя как павлин: виляя хвостом кидала томные взгляды. Надеюсь, что это было не очень позорно, щипцевала внимание насколько позволяла гордость.
Потом произошло пару совпадений:
Мы случайно пересеклись в баре, поговорили недолго, он ушел тусить, формально пригласив меня пойти с ним (я отказалась).
На следующий день мы случайно встретились по дороге на пляж и, как мне кажется, он обрадовался, много шутил и петушился. Когда мы были в воде – мы много целовались и на пляже он как будто от меня не отходил.
Вечером намечалась общая вечеринка, я туда пошла, но мне хотелось спать и я рано ушла. Он показал, что очень расстроен моим уходом.
Мне кажется, тут я поступала независимо, не озираясь на него, и моя СЗ росла.
Потом он пропал и я сама ему написала через две недели с вопросом о том, почему его не видно в компании. Он ответил, что путешествует, я написала, что его не хватает и он предложил встретиться когда вернется. Вернулся и пригласил на свидание, мы погуляли и пошли к нему.
Была очень нежная ночь, мы спали в обнимку и ко мне вообще никто так внимательно никогда не относился в постели.
Все было так хорошо, что страшно. я ждала, что он напишет через день, но он написал только через 4 дня (выходные тусил, скорее всего). Когда я получила сообщение, то обрадовалась, но отвечать не стала – не знала что, не знала как держаться в границах, мне показалось, что это слишком большая пауза в общении после первой ночи и что это унизительно для меня. .
И дальше начался мой позор и падение СЗ от каждого действия. В тот день я напилась и пошла в гости к друзьям с другим парнем. Р. был там, я этого не знала. При всех сделала вид, что между нами ничего не было, но в личку отправила ему дурацкий смайлик. Он прочитал и не ответил. Вела себя громко, мне кажется, что вульгарно.
На следующий день сама ему написала и предложила попить кофе. Мы встретились в его обеденный перерыв, я подъехала. Он спросил, что делаю вечером, сказала, что катаюсь на мотоцикле и пригласила его присоединиться. Он отказался, но пригласил встретиться после. Согласилась.
Вторая ночь была уже не такая милая. И хотя он по-прежнему был внимателен, я чувствовала и его раздражительность.
Утром я рано встала, потому что надо было работать. Поработала чуть-чуть у него из дома и, попрощавшись, ушла. Он остался спать. Написал через 4 дня.
Р.: – какие планы на сегодня вечер?
я: – обещала пойти на выступление “Т.”, пойдем со мной
я: – это в 8, в “таком-то” районе
Р.: – ммм… подумаю и напишу тебе
я: – *смайлик с закатанными глазами*
Р.: – мне надо убраться и приготовить еду на неделю сегодня, поэтому в 8 мне неудобно. Но после выступления, если хочешь, давай встретимся, а?
я: – да, хочу
я: – очень
Р.: – что ж, это около 10 будет, верно?
Р.: – Я бы хотел сегодня встретиться поближе к моему дому, я такой сегодня ленивый хаахах
Меня обидела такая лень по отношению ко встречам со мной, я ничего не ответила и не пошла. Осталась у друзей. Он тоже не писал больше.
На следующий день отправила ему смешную картинку. Он посмеялся и вот дальнейший диалог.
Р.: – ты ничего вчера так и не написала
я: – я покурила немного марихуаны и через 5 минут после этого уснула у А. дома (наша общая подруга)
я: – а сегодня ты что делаешь?
Р.: – хахахахахах
Р.: – пока у меня нет планов
Р.: – а у тебя???
я: – хочу тебя видеть! приходи в гости
Р.: – хорошо, приду
Р.: – когда?
я: – когда сможешь…в 9?
Р.: – хорошо, напишу как выеду
Р.: – мне завтра рано вставать, поэтому вернусь спать домой
я: – можем поближе к тебе встретиться сегодня
Р.: – приду к тебе, все норм!
Р.: – взять что-нить выпить?
я: – у меня есть вино и вода. Мне норм. Ты будешь вино?
Р.: – да …..
Пришел, мы сразу занялись любовью, мне кажется, обоим так хотелось. Потом пили вино. Но в какой-то момент мне показалось, что я доярничаю. Хотя мне не так уж прямо и хотелось секса. Больше хотелось тепла, а тепла как в первую ночь не было. Он видел, что я расстроена, думаю, что отнес это к тому, что не остается ночевать. Когда уходил, то обнял и пожелал хороших выходных – сам он уехал путешествовать почти на две недели. У него отпуск.
Вот так.
я сама нащипцевала всю историю и напросилась? и теперь моя значимость около нуля, верно? Думаю, даже если напишет по возвращении, то под своими щипцами внутренними, как будто должен. Стараюсь не ждать.
Как правильно вести себя при встречах в общей компании? Как будто ничего не было? Как будто мне все равно? Вообще как вести себя с бывшими любовниками, если есть общие друзья?
Источник: Эволюция
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