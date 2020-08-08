 

Талибы назвали источник слухов о «сговоре» с Россией

08.08.2020, 3:16, Новости дня

Официальный представитель политического офиса радикального движения «Талибан» (запрещено в России) Сухейль Шахин рассказал, откуда СМИ получили информацию о якобы имевшем место «сговоре» талибов с Россией.

Он пояснил, что «ошибочную и безосновательную информацию» передал «некоторым американским и европейским журналистам кабульский департамент национальной безопасности». Недостоверная информация должна была помочь «саботировать процесс мирного урегулирования», сказал Шахин.

По его словам, утверждения о «сговоре» являются «безосновательными», в них «них нет ни слова правды», передает РИА «Новости».

Шахин назвал «подобные публикации» частью «кампании, которую развернули противники мирного процесса в Афганистане». Они стремятся «навредить» процессу урегулирования, «ставят палки в колеса».

В заявлениях о «сговоре» нет «ничего, что имеет отношение к реальности, это просто кампания против мирного процесса», сообщил Шахин, добавив, что талибы «полностью отвергают все эти заявления».

Напомним, издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане».

В Пентагоне заявили, что у них нет доказательств информации о якобы «сговоре».



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