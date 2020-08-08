Европейская бизнес-ассоциация раскритиковала предложение Зеленского повысить минимальную зарплату

08.08.2020, 3:10, Новости дня

Принятие законопроекта президента Украины Владимира Зеленского о повышении минимальной зарплаты с 1 сентября до 5 тыс. грн может привести к негативным последствиям для украинской экономики. Об этом 7 августа заявили в Европейской бизнес-ассоциации (EBA).

“Бизнес удивлен таким решением, поскольку оно приводит к увеличению фискального давления на оплату труда и вызывает цепную реакцию негативных последствий… Увеличение фискального давления в разгар экономического кризиса и неопределенности будет стимулировать рост сектора теневых заработных плат, что приведет к снижению налоговых поступлений от той части бизнеса, которая пойдет на тенизацию своей деятельности”, – считают в ЕВА.

По мнению бизнесменов, вследствие такого развития событий ухудшатся условия деятельности для добросовестных плательщиков.

“Они будут нести дополнительные расходы на уплату ЕСВ, при этом, сталкиваясь с усиленной недобросовестной конкуренцией со стороны теневого сектора, который вырастет в результате принятия предлагаемого законопроекта… Фактически именно на добросовестный бизнес будет переведено бремя увеличенных фискальных аппетитов”, – объяснили в бизнес-ассоциации.

Законопроект №3963 о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год, в котором предлагается увеличить минимальную зарплату с 1 сентября, Зеленский подал в Верховную Раду 6 августа. Документ указан как неотложный. По состоянию на 7 августа законопроект Зеленского передан на рассмотрение комитета.

С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине повысилась на 13,2% и установлена на уровне 4723 грн. В начале июля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что до конца 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6500 грн, в 2022 году она составит 6700 грн, а в 2023-м – 7200 грн.