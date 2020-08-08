США ввели санкции против премьер-министра Гонконга Кэрри Лэм и еще 10 чиновников

08.08.2020, 3:10, Новости дня

Министерство финансов США ввело санкции против премьер-министра Гонконга Кэрри Лэм и 10 других чиновников. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба ведомства.

В релизе сообщается, что санкции введены из-за подрыва автономии Гонконга, а также за ограничения свободы выражения мнений и собраний граждан.

“Соединенные Штаты поддерживают народ Гонконга, и мы будем использовать наши инструменты и власть, чтобы преследовать тех, кто подрывает его автономию”, – заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Банковские счета Лэм и чиновников из списка будут заблокированы на территории США. Компаниям и бизнесу в США запрещено иметь дела с указанными лицами. Также чиновники будут отрезаны от американской платежной системы.

30 июня постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон о защите национальной безопасности в Гонконге, который усиливает контроль китайских властей за автономным регионом. Документ дает Пекину дополнительные полномочия для борьбы с сепаратизмом, подрывной деятельностью, терроризмом и сговором с использованием иностранного влияния на территории автономии, а также предусматривает пожизненное заключение за преступления в сфере национальной безопасности. Документ вступил в силу в день принятия.

Продемократические активисты в Гонконге осуждали закон, полагая, что он подорвет принцип “одна страна, две системы” и разрушит статус Гонконга как глобального финансового центра. В Пекине же заявили, что решили принять закон “после продолжительной социальной нестабильности и эскалации уличного насилия, которые ввергли Гонконг в тяжелейшую ситуацию с 1997 года”.

После принятия закона госсекретарь США Майк Помпео заявил, что он разрушает автономию региона. Дипломат отметил, что США не будут бездействовать, “когда Китай захватывает Гонконг в свою авторитарную пасть”.

Гонконг – отдельный административный регион в составе Китая. Великобритания передала протекторат над Гонконгом Китаю в 1997 году. Согласно совместной китайско-британской декларации и основному закону Гонконга, территории предоставлена широкая автономия до 2047 года по формуле “одна страна, две системы”. Она гарантирует свободы, которыми не пользуются в Китае.

Летом 2019 года в Гонконге начались антиправительственные выступления в связи с намерением принять закон, который позволил бы экстрадицию по запросу властей Китая. Этот документ был отозван, но протесты продолжались. Их участники требовали сокращения влияния материкового Китая на политику города, досрочных выборов, расследования действий полиции и амнистии для ранее задержанных демонстрантов. Эпидемия коронавируса приостановила акции, однако в конце апреля они возобновились.