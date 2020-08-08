 

Родченков заявил, что “поворотным моментом” для него стало указание испортить допинг-пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко

08.08.2020, 3:10, Новости дня

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории (МАЛ) Григорий Родченков заявил, что к решению публично рассказать о происходящем в российской антидопинговой сфере его подтолкнула попытка властей РФ подменить в 2013 году результаты исследований украинской биатлонистки Виты Семеренко.

Об этом он рассказал изданию “Медуза” в интервью, которое было опубликовано 7 августа.

“Я знал, что рано или поздно об этом расскажу… На самом деле поворотным моментом для меня было то, что Нагорных сказал подменить пробу украинке, сделать ее грязной… Меня прям выбесило: “Ну как же так, вы чего? Я под расстрелы не подписывался, и в пытках я не участвую”. Я никогда не охотился, не ловил рыбу – я не могу, эти вещи не для меня. И я, конечно, никогда в жизни не менял чистые пробы на грязные”, – сказал Родченков.

Он подтвердил, что заменить результаты исследований Семеренко его просил на тот момент заместитель министра спорта РФ Юрий Нагорных. Таким образом российские спортсмены избавились бы от конкурентки на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

По словам экс-руководителя МАЛ, ему “бы яйца оторвали”, если бы он хоть раз подменил чистую пробу на грязную.

В итоге Вита Семеренко выступала в Сочи. В составе украинской сборной она выиграла золотую медаль в эстафете, а в одиночном разряде завоевала бронзовую медаль в спринте.

В ноябре 2017 года, после дисквалификации получившей серебро российской биатлонистки Ольги Вилухиной, Семеренко переместилась с третьего на второе место.

Родченков, который сейчас живет в США, в мае 2016 года признался в подмене результатов анализов, которые были взяты у российских спортсменов во время зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года.

Из-за допинг-скандала сборные России были отстранены от ряда международных соревнований, в том числе от Олимпийских и Паралимпийских игр.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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