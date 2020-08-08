 

США увидели угрозу экономике в российских удобрениях

08.08.2020, 2:16, Новости дня

Импорт фосфорных удобрений из РФ и Марокко наносит ущерб экономике США, сообщила американская комиссия по международной торговле.

Комиссия заявила, что есть «весомые свидетельства», указывающие на «материальный урон» для американской индустрии от импорта удобрений из РФ и Марокко, передает ТАСС.

После 8 сентября планируется опубликовать доклад по итогам расследования. К 21 сентября комиссия намерена подготовить предварительное решение по вопросу компенсирующих пошлин. 

Расследование вызвано обращением американской компании Mosaic. В 2018 году ей пришлось закрыть завод по производству фосфорных удобрений во Флориде. При этом в США активно работает российская компания «Фосагро».

Mosaic заявила, что в РФ и Марокко производители фосфорных удобрений получают государственные субсидии, которые дают им преимущество на рынке США.



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