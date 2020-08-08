В Минске рабочие с помощью автовышек снимают с балконов бело-красно-белые флаги Беларуси. Видео
08.08.2020, 2:05, Новости дня
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Видео: TUT.BY. Политика / YouTube
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08.08.2020, 2:05, Новости дня
видео
Видео: TUT.BY. Политика / YouTube
Последнее из рубрики: Новости дня
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