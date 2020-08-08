 

В Минске рабочие с помощью автовышек снимают с балконов бело-красно-белые флаги Беларуси. Видео

08.08.2020, 2:05, Новости дня

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Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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