 

Число жертв авиакатастрофы в Индии выросло до 20

08.08.2020, 2:05, Новости дня

Число жертв произошедшего 7 августа в индийском городе Карипур (штат Керала) крушения самолета авиакомпании Air India Express выросло до 20. Об этом со ссылкой на официальных лиц сообщил Hindustan Times.

Погибли оба пилота.

Количество раненых достигло 140 человек, тогда как ранее информировали о 120 пострадавших.

Издание отмечает, что после неудачного приземления лайнер упал в ущелье глубиной более 10 метров. Спустя четыре часа после крушения спасатели достали из-под обломков самолета всех людей, кроме двух.

Пассажирами рейса были граждане, которых забрали из-за границы в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Регулярные коммерческие авиарейсы в Индии прекращены.

Самолет, выполнявший рейс из Дубая, потерпел крушение во время посадки. По информации управления гражданской авиации, самолет садился в условиях сильного дождя, не сбросив скорость. В итоге борт пролетел мимо взлетно-посадочной полосы, упал в долину и разломился на две части.

По информации авиакомпании, в самолете было 190 человек: 184 пассажира, в том числе 10 детей, и шестеро членов экипажа. Около 15 человек из них после крушения находились в критическом состоянии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Минздрав подготовил рекомендации по реабилитации переболевших COVID-19

07.08 / Боттас показал лучшее время на первой практике Гран-при 70-летия, Квят – 9-й

21.07 / Колебания Земли отслеживает гигантский подземный датчик движения

24.07 / В Харькове с помощью палки ограбили почту

03.08 / Трамп хочет создать ледокольный флот для навигации в Арктике и Антарктике

18.07 / Детские оздоровительные лагеря заработают с 31 июля – глава Херсонской ОГА

07.07 / КС Украины приступил к рассмотрению конституционности закона о языке

07.08 / Самолет SSJ-100 Ставрополь – Москва подал сигнал тревоги

26.06 / СМИ: Работники совхоза Грудинина жалуются на принуждение голосовать против поправок к Конституции

10.07 / В Подмосковье выписана девочка, на голову которой упала бутылка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска