Белоруссия решила выслать журналистов проекта «Голоса Америки» и «Радио Свобода»

08.08.2020, 1:48, Новости дня

Из Белоруссии высылают журналистов канала «Настоящее время», сообщило общественное объединение «Правовая инициатива».

«Настоящее время» – совместный проект «Голоса Америки» и «Радио Свобода», финансируемых правительством США. В РФ они признаны иноагентами.

Из страны решили выслать Ирину Ромалийскую, Ивана Гребенюка и Юрия Боронюка, передает РИА «Новости».

Двое граждан Украины и житель РФ были задержаны за работу без соответствующей аккредитации МИД.