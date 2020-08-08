Белоруссия решила выслать журналистов проекта «Голоса Америки» и «Радио Свобода»

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08.08.2020, 1:48, Новости дня

Из Белоруссии высылают журналистов канала «Настоящее время», сообщило общественное объединение «Правовая инициатива».

«Настоящее время» – совместный проект «Голоса Америки» и «Радио Свобода», финансируемых правительством США. В РФ они признаны иноагентами.

Из страны решили выслать Ирину Ромалийскую, Ивана Гребенюка и Юрия Боронюка, передает РИА «Новости».

Двое граждан Украины и житель РФ были задержаны за работу без соответствующей аккредитации МИД.



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