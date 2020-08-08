 

Южная Осетия потребовала от Грузии признать геноцид осетин

08.08.2020, 1:30, Новости дня

Южную Осетию должны допустить на международные площадки, чтобы она могла доказать геноцид осетин, сообщил президент ЮО Анатолий Бибилов.

В Южной Осетии проходят траурные мероприятия, приуроченные к 12-й годовщине начала вооруженной агрессии Грузии, передает ТАСС.

Бибилов заявил, что у Южной Осетии «достаточно терпения, времени и достаточно фактов», чтобы мир признал «уничтожение Грузией осетинского этноса». По его словам, Южной Осетии должны дать возможность «выступить в ООН и других международных площадках, чтобы показать и рассказать правду».

Бибилов напомнил о жертвах, которые понесла Южная Осетия с 1989 по 2008 годы, и заявил, что страна продолжит требовать от Грузии признания независимости ЮО, геноцида осетин и подписания «меморандума о неприменении силы».

«Чтобы Грузия от соседа-агрессора перешла наконец к выстраиванию добрососедских отношений», – сказал он.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. РФ встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли российское гражданство, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 – российские военнослужащие. 26 августа 2008 года РФ признала независимость Южной Осетии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Личные данные пользователей Avito и «Юла» утекли в Сеть

13.07 / Рогозин заявил о намерении США создать аналог НАТО в космосе

24.07 / Стало известно о нападении охранников на водителя скорой в Москве

25.06 / Наблюдатель перечислила особенности процедуры голосования по поправкам к Конституции

02.07 / “Добрались до печатного станка… Дом пропал, похоже, окончательно”. Соцсети обсуждают заявление об отставке Смолия

20.07 / Депутат от КПРФ выступил против сбора денег для Грудинина

10.07 / Тропический шторм «Фэй» движется к берегам Новой Англии

17.07 / В США арестовали более 20 членов и лидеров MS-13

30.07 / В Генштабе ВСУ рассказали о провокациях России во время учений Sea Breeze 2020

10.07 / Названа причина простоя «Голубого потока»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска