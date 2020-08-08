Южная Осетия потребовала от Грузии признать геноцид осетин

08.08.2020, 1:30, Новости дня

Южную Осетию должны допустить на международные площадки, чтобы она могла доказать геноцид осетин, сообщил президент ЮО Анатолий Бибилов.

В Южной Осетии проходят траурные мероприятия, приуроченные к 12-й годовщине начала вооруженной агрессии Грузии, передает ТАСС.

Бибилов заявил, что у Южной Осетии «достаточно терпения, времени и достаточно фактов», чтобы мир признал «уничтожение Грузией осетинского этноса». По его словам, Южной Осетии должны дать возможность «выступить в ООН и других международных площадках, чтобы показать и рассказать правду».

Бибилов напомнил о жертвах, которые понесла Южная Осетия с 1989 по 2008 годы, и заявил, что страна продолжит требовать от Грузии признания независимости ЮО, геноцида осетин и подписания «меморандума о неприменении силы».

«Чтобы Грузия от соседа-агрессора перешла наконец к выстраиванию добрососедских отношений», – сказал он.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. РФ встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли российское гражданство, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 – российские военнослужащие. 26 августа 2008 года РФ признала независимость Южной Осетии.