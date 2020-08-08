 

В Тюмени полицейский сбил 17-летнюю девушку

08.08.2020, 1:20, Разное

…переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора.

В Тюмени полицейский автомобиль сбил несовершеннолетнюю девушку, МВД начало проверку.

Авария произошла вечером 5 августа в центре города на оживленном перекрестке Малыгина-Мориса Тереза. Очевидцы сообщают о множестве свидетелей инцидента, пишет «ЧС Тюмень».

«По факту ДТП с участием служебного автомобиля проводится проверка. Участницей ДТП стала девушка 2003 года рождения. Согласно предварительным данным, она переходила пешеходный переход на зеленый сигнал светофора и находилась в наушниках. Девушка не обратила внимание на служебный автомобиль ППС, который следовал по служебной необходимости на сообщение о совершении преступления. На автомобиле были включены звуковые и световые сигналы», — сообщили «Новой» в областной Госавтоинспекции.

Как сообщает портал Megatyumen.ru, девушку госпитализировали с тяжелой сочетанной травмой. Вызов на станцию скорой помощи поступил в 21:15, после осмотра и оказания первой медицинской помощи пострадавшую госпитализировали в реанимацию областной клинической больницы № 2.

Юлия Баталова
Новая газета

Источник: Новая газета



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