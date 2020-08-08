 

Российские сенаторы прибыли в Минск

08.08.2020, 1:08, Новости дня

В Минск прибыла делегация Совфеда РФ для наблюдения за выборами президента Белоруссии, сообщил сенатор Алексей Кондратьев.

В Белоруссию они приехали на автобусе. Кондратьев сообщил, что у российской делегации «все нормально», доехали «без ЧП». Сенаторы «разместились в гостинице», они уже встретились с российским послом Дмитрием Мезенцевым, передает РИА «Новости».

ЦИК Белоруссии аккредитовал 243 иностранных наблюдателя для участия в мониторинге президентских выборов. Наблюдатели от РФ будут работать в составе миссии от стран СНГ, передает RT.

Выборы пройдут 9 августа.

Напомним, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в ЦИК РФ не получали традиционного официального приглашения. Кроме того, ЦИК «не считает возможным направить в Белоруссию своих представителей и в составе наблюдательной миссии СНГ, принимая во внимание, мягко говоря, весьма специфическое отношение руководства Белоруссии» к коронавирусу.

Глава ЦИК Белоруссии Лилия Ермошина заявила, что Минск принял решение не приглашать наблюдателей из других стран по соображениям эпидемиологической безопасности.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / Полиция Австралии раскрыла наркосиндикат после крушения перегруженного кокаином самолета

14.07 / В Тбилиси предложили Украине отправить Саакашвили в психбольницу

13.07 / Диетолог дала советы по снижению вреда от фастфуда

02.05 / У “Бессмертного полка” в Севастополе украли 500 портретов. В краже обвинили другой “Бессмертный полк”

05.07 / В Эфиопии более 80 человек погибли в столкновениях после убийства певца

15.07 / В Германии разгорелся скандал из-за связей неонацистов с полицией

03.07 / Курьеры «Яндекс.Еды» и Delivery Club устроили драку в Москве

29.06 / ЕС продлил антироссийские санкции еще на полгода

31.07 / Нарушение масочного режима обошлось магазинам Москвы в 300 млн рублей

01.08 / Турция и Азербайджан начали совместные учения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска