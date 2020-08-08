 

В Минске прошли массовые задержания велосипедистов, одного из них забрала “скорая”

08.08.2020, 0:54, Новости дня

7 августа в Минске прошла акция протеста, после которой силовики Беларуси массово проводили задержания велосипедистов, которые были в числе протестовавших. Об этом проинформировало “Радыё Свабода”.

Так называемая акция солидарности проходила возле Академии наук Беларуси. Задержания начались поздно вечером возле Белорусского национального техуниверситета.

Милиционеры и спецназовцы задерживали велосипедистов и бросали их в автозаки и маршрутки вместе с велосипедами, рассказали очевидцы.

TUT.BY показало видео, на котором силовики бегут вдоль улицы к велосипедистам, которых уже задерживают.

ВИДЕОВидео: TUT.BY. Политика / YouTube

Одного из велосипедистов забрала “скорая”, отмечает издание.

Спикер МВД Беларуси Ольга Чемоданова объяснила TUT.BY, что “предварительно известно, что у человека – приступ эпилепсии”.

“Сотрудники вызвали “скорую”. Сейчас он госпитализирован”, – сказала она.

По данным правозащитников, задержаны как минимум четыре человека. У одной из них, Юлии Гагулиной, сломана рука, она находится в больнице.

Акции протеста, которые проходят в Беларуси, связаны с выборами президента, на которые не допустили главных конкурентов действующего главы государства Александра Лукашенко – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало. Один из митингов, который прошел 31 июля, стал самым массовым политическим событием в стране за последние 10 лет – его посетили более 63 тыс. человек.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, оппозиционер Светлана Тихановская, сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и лидер партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень.

Досрочное голосование на выборах президента Беларуси началось 4 августа. Оно будет проходило до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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