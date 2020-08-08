“Это начало свободы Донбасса”. Зеленский “зафиксирует промежуточные успехи перемирия” в нормандском формате

08.08.2020, 0:54, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский намерен “зафиксировать промежуточные успехи перемирия” на Донбассе в ходе переговоров в нормандском формате. Об этом он написал в Telegram.

В частности, рассуждая о результатах объявленного 27 июля перемирия, Зеленский отметил: “11 дней тишины доказывают: если все сделать правильно, шанс [закончить войну] обязательно будет. Уже есть”.

По его словам, в дальнейшем Украину снова ждут “тяжелые переговоры”.

“Нормандия – это отправная точка, которая позволяет вернуть нашу многострадальную территорию [Донбасс] в цивилизацию. Туда, где работают законы. Где уважают права человека. Нормандия – это начало свободы Донбасса. И это начало большого пути. Следующая остановка – Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирия и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть кейс войны”, – написал Зеленский.

Президент Украины заверил, что “сделает все, чтобы так и было”.

“Мы сделаем это прозрачно, открыто. А если что-то пойдет не так, то тогда каждый будет понимать, что и почему пошло не так. И кто в этом виноват”, – заключил он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики “ЛДНР” заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.