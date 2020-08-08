 

Авиакатастрофа в Индии. Подтверждена гибель 17 человек

08.08.2020, 0:54, Новости дня

В результате крушения самолета авиакомпании Air India Express в индийском городе Карипур (штат Керала) погибло 17 человек. Об этом сообщает издание The Times of India, ссылаясь на заявление авиаперевозчика.

Среди погибших – оба пилота лайнера. 

Самолет, выполнявший рейс из Дубая, потерпел крушение во время посадки. По информации управления гражданской авиации, самолет садился в условиях сильного дождя, не сбросив скорость. В итоге борт пролетел мимо взлетно-посадочной полосы, упал в долину и разломился на две части.

По информации авиакомпании, в самолете было 190 человек: 184 пассажира, в том числе 10 детей, и шестеро членов экипажа. Более 120 из них получили травмы, около 15 человек – в критическом состоянии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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