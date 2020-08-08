Мнение: Уволен за провал борьбы с Ираном

08.08.2020, 0:40, Разное

Красноречивое увольнение в Вашингтоне.

В отставку отправлен Брайан Хук https://www.nytimes.com/2020/08/06/us/politics/iran-us-brian-hook.html?smid=tw-share, который на должности специального посланника Госдепа США по Ирану отвечал за выработку стратегии по противодействию Ирану.

Более чем наглядное подтверждение, что американская антииранская стратегия последних лет полностью провалилась (хотя уходя, Хук храбрился, заявляя, что Иран за 3 года стал слабее), не сумев поколебать основы иранских позиций на Ближнем Востоке, которые тот занял после "Арабской весны", которая оказалась в первую очередь выгодна Тегерану. Поэтому Хук под елей славословий о "блестящей работы" убран в чулан и на смену ему идет не менее прекрасный персонаж.

На место Хука назначен военный преступник Эллиот Абрамс, который в 2019-м году провалил несколько попыток переворотов в Венесуэле и не смог добиться смены режима в Венесуэле. Теперь Абрамс будет заниматься попытками свергнуть одновременно и Мадуро и аятолл в Тегеране.