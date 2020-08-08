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08.08.2020, 0:10, Разное

Как Бейрут живет в первые дни после катастрофы.

4 августа в порту ливанской столицы Бейрут взорвались 2750 тонн аммиачной селитры. Трагедия унесла жизни по меньшей мере 137 человек, 5 тысяч жителей пострадали, сотни тысяч — остались без крова. Ущерб от катастрофы оценивается в 10-15 млрд долларов. Как пишет «Медиазона», селитра перевозилась из Грузии в Мозамбик для компании по производству промышленных взрывчатых веществ. Судно Rhosus, на котором в Бейрут в 2013 году доставили этот груз, принадлежало российскому бизнесмену Игорю Гречушкину из Хабаровска. Сейчас жители Бейрута пытаются оправиться после национальной трагедии. Как это происходит — показывает фотокорр Джозеф Салиба.

Фото: Джозеф Салиба, для «Новой» Фото: Джозеф Салиба, для «Новой»

Фото: Джозеф Салиба, для «Новой» Фото: Джозеф Салиба, для «Новой» Фото: Джозеф Салиба, для «Новой» Фото: Джозеф Салиба, для «Новой» Фото: Джозеф Салиба, для «Новой» Фото: Джозеф Салиба, для «Новой» Фото: Джозеф Салиба, для «Новой»ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бейрут — новая Хиросима. Взрыв, потрясший Ливан, по мощности сравним с атомной бомбардировкой Японии. В стране гуманитарная катастрофа