Посол в Белоруссии обвинил «третью страну» в провокации против россиян

08.08.2020, 0:08, Новости дня

Есть убедительные факты, которые подтверждают провокацию третьей страны в отношении задержанных в Белоруссии россиян, сообщил посол РФ Дмитрий Мезенцев.

Он рассказал, что сотрудники консульского отдела посольства в четвенрг и пятницу встретились с 33 гражданами России, которые были задержаны в Белоруссии, передает РИА «Новости».

Россияне все еще «не понимают причин своего задержания, как и предъявленных обвинений в приготовлении к участию в массовых беспорядках», сказал посол.

Он подчеркнул, что «редставлены убедительные факты, подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений» Москвы и Минска.

Мезенцев выразил сожаление, что белорусские правоохранители не взаимодействовали с коллегами из России, когда решили «прямолинейно и жестко отреагировать на нахождение» группы россиян в Белоруссии, «не имея всей полноты информации».

Он «убежден, что начавшаяся процессуальная проверка Следственного комитета РФ подтвердит заказной характер масштабной аферы, в которую были втянуты российские граждане». Мезенцев заявил, что «организаторы из-за рубежа» хотели «нанести ущерб многогранному сотрудничеству, особым отношениям» РФ и Белоруссии, передает ТАСС.

Посол призвал к «освобождению россиян и предоставлению им возможности вернуться домой».

СК РФ готов к «взаимодействию с партнерами», заверил дипломат. Мезенцев выразил уверенность, что «в итоге такой работы будут представлены убедительные факты о непричастности РФ к тому провокационному спектаклю, который был разыгран по сценарию, написанному в третьей стране».

Он подчеркнул, что Москва «не позволит себе шагов, которые могут содействовать нарушению общественного порядка и законности, росту напряженности» в «братской» Белоруссии, «особенно в предвыборный период».

Консул РФ в Белоруссии Роман Попов сообщил, что «изменился режим содержания наших граждан в лучшую сторону, граждане РФ не высказывают жалоб на проведение следственных действий».