Губернатор штата Нью-Йорк разрешил открыть школы в новом учебном году

08.08.2020, 0:01, Новости дня

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил в пятницу, что школы в штате Нью-Йорк могут снова открыться этой осенью, в случае соответствия определенным критериям. Заявление Куомо свидетельствует, как далеко Нью-Йорк, бывший когда-то эпицентром вспышки COVID-19 в США, в результате которой погибло более 32000 жителей штата, – продвинулся в борьбе со смертельным вирусом.

Губернатор заявил, что школьным округам будет разрешено возобновить обучение в классах в районах, где средний показатель положительных результатов тестирования ниже 5%.

Большая часть штата Нью-Йорк, включая город Нью-Йорк, в последние недели колебалась около отметки в 1%.

Куомо сказал, что в конечном итоге решения будут приниматься местными властями и отдельными школами. Эти планы также подлежат одобрению со стороны штата.

Нью-Йорк, крупнейший школьный округ в Соединенных Штатах, в котором живут более чем 1,1 миллиона учащихся и насчитывается 1800 публичных школ, рассматривает возможность повторного открытия школ с использованием гибридной модели. Это позволит детям проводить в классе от одного до трех дней в неделю, а остальное время учиться в режиме онлайн. Окончательное решение о возобновлении работы школ еще не принято.

Лишь немногие школьные округа США планируют начать учебный год в очном формате. В среду мэр Чикаго заявила об отказе города от гибридного плана, подтвердив, что все ученики будут проходить учебу удаленно.