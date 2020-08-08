Финансовая поддержка семей при рождении детей
 

Финансовая поддержка семей при рождении детей

08.08.2020, 9:27, Детали
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В Рыбинске 1800 семьям с детьми оказана финансовая поддержка в рамках национального проекта «Демография».

998 семей получили ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, 809 семей – ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей. Сумма выплат составила 126,3 млн рублей.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка установлена Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и выплачивается органами социальной защиты населения по месту постоянного проживания или фактического проживания заявителя.

Выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка назначается матерям из семей со среднедушевым доходом, не превышающим с 01.01.2020 года 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. В 2020 году в Ярославской области размер среднедушевого дохода не должен превышать 23 262, 00 рубля. Размер ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в Ярославской области в 2020 году составляет 10571 руб.

Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующих детей назначается до достижения ребенком возраста трех лет в органах социальной защиты населения по месту жительства заявителя.

Выплата назначается семьям со среднедушевым доходом, не превышающим с 01.01.2020 года 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. В 2020 году в Ярославской области размер среднедушевого дохода не должен превышать 23 262,00 рубля. Размер выплаты установлен в размере величины прожиточного минимума для детей. Величина прожиточного минимума на детей устанавливается ежегодно Законом Ярославской области и на 2020 год составляет 10682 рубля.

Консультацию о порядке предоставления выплат можно получить в муниципальном учреждении «Центр социальных выплат» города Рыбинска по телефонам: 222-192, 222-209, 283-065, 222-920.

Заявление с комплектом документов на получение выплат можно подать:

– в муниципальном учреждении «Центр социальных выплат» города Рыбинска;
– в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы»;
– через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» разработан национальный проект «Демография», в рамках которого в регионе утвержден региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Цель проекта – достижение в Ярославской области к 2024 году суммарного коэффициента рождаемости 1,643, напомнили в пресс-службе администрации города.



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