Мнение: Операции на мутном рынке

07.08.2020, 23:31, Разное

Операции на мутном рынке

В «Комсомольской правде» вышел материал https://www.sevastopol.kp.ru/daily/217165/4266019/ о задержанных на территории Белоруссии ЧВКшниках, где утверждается, что эти люди попали на территорию Белоруссии благодаря операции украинских спецслужб, создавших фейковый «контракт», в рамках которого проходил наем бывших военнослужащих (в том числе и воевавших на Донбассе) для работы в третьих странах. Де-факто, рассказывается о том, что людей заманили в фейковую структуру, чтобы завезти их на территорию Белоруссии, где их должны были арестовать и выдать на Украину.

Эта информация частично совпадает с ранее известными утверждениями о том, что информация в КГБ Белоруссии о проезде ЧВКшников через территорию Белоруссии поступила от СБУ (в первоначальном виде эта информация циркулировала с упоминанием участия АНБ в этой операции). Также стоит отметить, что сам Лукашенко также подтвердил, что информацию о «второй группе» он также получил от Украины.

Если данная информация верна, то резонно возникают вопросы.

Выступали ли спецслужбы Белоруссии соучастниками этой операции или же их сыграли в темную? В первом случае речь может идти о заведомо враждебных действиях. Во втором – о такой же подставе для КГБ Белоруссии, как и для ЧВКшников.

Возникают вопросы к контрразведке, которая допустила подготовку и проведение достаточно масштабной операции, которая имела последствия для межгосударственных отношений РФ с Белоруссией. Разоблачение схемы постфактум — это, конечно, хорошо, но всегда лучше делать это до, а не после.

Также стоит отметить еще одну проблему.

Налицо очередное последствие ситуации с отсутствием закона о ЧВК, когда де-факто ЧВК есть, а де-юре их нет. Соответственно, пресловутый «рынок ЧВК» не имеет какого-то юридического регулирования, хотя конечно смешно говорить об отсутствии определенного контроля со стороны государства и спецслужб. Если указанная в КП версия верна, то получается, что спецслужбы не проконтролировали наем на территории РФ солидной группы бывших военных якобы для работы в странах, где проводятся в том числе и государственные операции на уровне вооруженных сил и спецслужб. Разумеется, если бы вопрос подобных контрактов решался через правовые механизмы и жесткое государственное регулирование, такая ситуация могла возникнуть с куда как меньшей степенью вероятности.

Разумеется, против легализации уже существующих ЧВК, которые скрываются за разными ЧОПами и ЧВОКами, есть немало аргументов, которые в свое время привели к блокировке закона о ЧВК, принятие которого поддерживал МИД РФ. Но отсутствие закона не снимает проблему их существования, и на текущий момент нет предпосылок к тому, что они исчезнут — скорее, наоборот. Соответственно, вопрос о необходимости официального регулирования повисает в воздухе на фоне мутных историй про наем украинскими спецслужбами военных на территории РФ для ЧВКшной работы в-третьих странах. Отсутствие должного контроля порождает не только бесконтрольность на рынке «охранных услуг», но и возможности для иностранных спецслужб.

Также стоит отметить следующий момент – территория Украины в очередной раз используется как плацдарм для антироссийской деятельности. Достаточно болезненный щелчок по носу тем, кто думал, что если от Украины отгородиться, то проблема исчезнет сама собой. Она, конечно, не исчезнет – с территории Украины осуществляется не только агентурно-разведывательная деятельность, но и попытки диверсий и терактов, в том числе приводящие к гибели граждан РФ. В данном случае проводилась операция, целью которой был фактический захват граждан РФ. Так что страусиная позиция в очередной раз наглядно демонстрирует свою полнейшую несостоятельность.

Само собой, это также показывает, что никакой реальной нормализации или прекращения войны не произойдет, периоды «бессрочных перемирий» неизбежно будут сменяться все новыми и новыми эскалациями, и не только на Донбассе, в том числе затрагивая позиции России на территории других стран, как это сейчас происходит в Белоруссии.

Некоторые наивно думают, что «Белоруссия не нужна» и пускай она превращается в Украину. Произойдет ровно то же самое – в случае включения Белоруссии в санитарный кордон США, она станет таким же плацдармом для антироссийской деятельности, как и Украина, что будет иметь многолетние последствия для безопасности страны. В Вашингтоне только и ждут возможности подобрать желаемое, в случае если разрыв России и Белоруссии действительно произойдет. Поэтому, решая внутренние проблемы с работой иностранных спецслужб на территории РФ и мутной ситуацией с ЧВК, которые как бы не ЧВК, необходимы достаточно серьезные усилия, чтобы разрушить планы желающих сформировать полноценный «санитарный кордон», куда хотят затащить Белоруссию. Текущие дрязги вокруг выборов и конфликтная риторика Лукашенко создают определенный период нестабильности, когда вектор развития Белоруссии будет всерьез поставлен под вопрос. Ждать осталось уже недолго – основные события могут начаться после голосования 9 августа.

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/news/po-dannym-obse-v-donbasse-vpervye-za-pyat-let-nikto-ne-narushil-rezhim-prekrashcheniya-ognya/ – цинк